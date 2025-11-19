Die luxuriösesten Städte der Welt im Ranking

Hier regiert der Luxus! Die exklusivsten Metropolen der Welt.

Immer mehr Menschen auf der Welt verfügen über ein Vermögen von über einer Million Dollar. Mit dem wachsenden Wohlstand steigt auch die Nachfrage nach Städten, die ein Leben voller Komfort, Stil und exklusiver Erlebnisse ermöglichen. Der neue globale Luxusindex von jb.com zeigt, welche Metropolen 2025 die besten Bedingungen für ein luxuriöses Leben bieten. Bewertet wurden unter anderem Spitzenrestaurants, edle Shoppingmöglichkeiten, herausragende Hotels und einmalige Premium-Erlebnisse. Der Index richtet sich vor allem an eine neue Generation Wohlhabender: jünger, digitaler, erlebnisorientierter – von Tech-Gründern bis zu Krypto-Millionären.

Paris an der Spitze: Die Hauptstadt des Luxuslebens

© Getty Images

Paris führt das Ranking 2025 an und setzt weltweit Maßstäbe in Sachen Luxus-Lifestyle. Mit fast 900 Fine-Dining-Restaurants, rund 150 Fünf-Sterne-Hotels und Flagshipstores von Luxusmarken wie Chanel oder Louis Vuitton verkörpert die Stadt pure Exklusivität. Kaum eine andere Metropole bietet eine vergleichbare Dichte an kulinarischen und kulturellen Spitzenadressen.

Melbourne glänzt auf Platz zwei

© Getty Images

Melbourne belegt den zweiten Rang und überzeugt mit einer urbanen Mischung aus Stil, Kultur und Lebensqualität. Rund 300 gehobene Restaurants, über 100 Luxushotels und 150 Premiumboutiquen prägen die Stadt. Rund 94.000 Millionäre leben hier – viele von ihnen schätzen das vielfältige Entertainment-Angebot der Stadt.

Zürich: Wo jeder Fünfte Millionär ist

© Getty Images

Zürich zählt zu den exklusivsten Orten der Welt und hat einer der weltweit höchsten Millionärsdichten. Elegante Boutiquen, feine Restaurants und eine ruhige, gepflegte Atmosphäre machen die Schweizer Finanzmetropole zu einem Refugium für Wohlhabende, die Diskretion und Qualität schätzen.

Miami, New York & Los Angeles: Amerikas Luxusmetropolen

© Getty Images

Miami liegt auf Platz vier und kombiniert Strandflair mit Luxusleben. Die Stadt zieht mit ihren Beach Clubs, einer lebendigen Milliardärsszene und über 120 Fine-Dining-Adressen Menschen aus aller Welt an.

© Getty Images

New York folgt dicht dahinter: Die Metropole beherbergt rund 384.000 Millionäre und bietet eine kaum übertreffbare Vielfalt an exklusiven Angeboten.

© Getty Images

Auch Los Angeles glänzt – besonders durch seine Nähe zur Filmindustrie, private Luxusservices und exklusive Gated-Communities.

Mailand: Wo Mode auf Genuss trifft

© Getty Images

Mit 193 Gourmetrestaurants, unzähligen Luxusgeschäften und ikonischem Design steht Mailand für italienische Eleganz. Mode, Architektur und Kulinarik verschmelzen hier zu einem Lebensgefühl, das weltweit seinesgleichen sucht.

Asiens Elite: Singapur & Seoul steigen auf

© Getty Images

Singapur erreicht Rang acht. Die Metropole zählt 242.000 Millionäre, bietet über 450 Spitzenrestaurants und sechs Casinos – längst ist sie nicht mehr nur Finanzzentrum, sondern auch Luxushotspot.

© Getty Images

Seoul landet auf Platz neun. Mehr als 350 Fine-Dining-Locations und ein rasant wachsendes Angebot an High-End-Shopping machen die Stadt zu einem aufstrebenden Zentrum für Luxusliebhaber.

London komplettiert die Top 10

© Getty Images

London belegt Platz zehn und kombiniert historischen Charme mit moderner Exklusivität. Über 400 Fine-Dining-Restaurants, renommierte Boutiquen sowie rund 2.200 Millionäre pro 100.000 Einwohner prägen das Stadtbild. Von Mayfair bis Knightsbridge bleibt London ein Magnet für Wohlhabende aus aller Welt.