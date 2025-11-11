Europa dominiert das Ranking: Die besten Städte der Welt 2026

Was ist die beste Stadt der Welt? Auf diese Frage hat wohl jeder seine persönliche Antwort. Doch ein neues Ranking hat nun die Top-Städte der Welt gekürt. Von London bis Madrid, von Dubai bis New York: Wir verraten, welche Metropolen ganz oben auf der Liste stehen.

Ob es die Menschen sind, die kulinarische Szene oder einfach nur das Gefühl, angekommen zu sein, das perfekte Stadtleben lässt sich schwer messen. Das renommierte Beratungsunternehmen Resonance Consultancy hat genau das versucht und eine neue Liste der besten Städte der Welt veröffentlicht. In die Bewertung fließen 34 verschiedene Faktoren ein: Von der Arbeitslosenquote über Universitäten bis hin zur Zahl der internationalen Flugverbindungen. Das Ergebnis: ein globaler Überblick über die Metropolen, die unsere Zukunft prägen.

London: Der unangefochtene Spitzenreiter

© Getty Images

Zum wiederholten Mal hat es London an die Spitze geschafft und damit den Titel „Beste Stadt der Welt 2026“ verteidigt. Die britische Hauptstadt, von Resonance liebevoll als „Hauptstadt der Hauptstädte“ bezeichnet, glänzt in nahezu jeder Kategorie:

Platz 1 in Wohlstand

Platz 2 in Liebenswürdigkeit

Platz 3 in Lebensqualität

Mit seiner stetig wachsenden Skyline, neuen Wolkenkratzern und einer ungebrochenen internationalen Anziehungskraft bleibt London der Magnet für Studierende, Unternehmer und Investoren gleichermaßen.

New York landet auf dem zweiten Platz

© Getty Images

New York City sichert sich den zweiten Platz und bleibt damit Amerikas einziges Aushängeschild in den Top 10. Die Stadt, die niemals schläft, ist nicht nur bei Google die meistgesuchte Metropole der Welt, sondern auch ein Hotspot für internationale Großinvestitionen. Mit dem frisch gewählten Bürgermeister Zohran Mamdami blickt New York auf ein spannendes Jahr voller Veränderungen.

Paris sichert sich Platz 3

© Getty Images

Paris belegt den dritten Platz, denn die Stadt überzeugt nicht nur durch ihre kulturelle Vielfalt, sondern auch durch ihre Innovationskraft. Platz zwei bei Google Trends und Platz drei bei Museen zeigen: Paris ist sowohl online als auch offline beliebt. Ob Unternehmer, Modefan oder Reisender mit Bucket List, Paris begeistert alle.

Madrid überholt Singapur und Dubai feiert Comeback

Die große Überraschung: Madrid zieht 2026 an Singapur vorbei und erobert einen Platz in den Top 5. Die spanische Hauptstadt punktet mit einem pulsierenden Nachtleben – sie landete sogar auf Platz zwei in der Kategorie „Nightlife“ – und mit ambitionierten Projekten zur Stadterneuerung und Begrünung. Dubai kehrt auf Platz 8 ins Ranking zurück, während Sydney die Top 10 verlassen muss. Ein Zeichen dafür, dass Dynamik, Nachhaltigkeit und Innovation weltweit neu bewertet werden.

Die 10 besten Städte weltweit für 2026

London New York Paris Tokyo Madrid Singapur Rom Dubai Berlin Barcelona

Diese Städte zeigen, wohin sich unsere Welt bewegt.