Reise-Hotspots für 2026: Booking.com verrät die ultimativen Trendziele

Haben Sie schon Ihre Urlaubsplanung für 2026 im Kopf? Es ist nie zu früh, sich inspirieren zu lassen! Eine neue Umfrage von Booking.com liefert uns jetzt schon spannende Einblicke in die angesagtesten Reiseziele des kommenden Jahres.

Die Auswahl an Reisezielen ist riesig, da fällt die Entscheidung schon mal schwer! Doch Booking.com liefert uns Inspiration: Die Buchungsplattform hat die ultimativen Trend-Destinationen für 2026 enthüllt. An der Umfrage nahmen über 30.000 Menschen aus 33 Ländern teil. Um es in die Liste der angesagtesten Ziele zu schaffen, mussten die Destinationen in den ersten sechs Monaten 2025 mindestens 1.000 Buchungen verzeichnen und ein aufregendes, modernes Reiseerlebnis bieten. Hier kommen die heißesten Trendziele für 2026!

Bilbao, Spanien

© Getty Images

Bilbao hat sich in den letzten Jahren von einem rauen Industriezentrum zu einem der faszinierendsten Kulturziele Europas verwandelt. Hier trifft Tradition auf Innovation: Die baskische Küche ist einmalig, und von der rustikalen Tapas-Bar bis zum edlen Sternerestaurant gibt es für jeden Gaumen das passende Erlebnis. Der Kontrast zwischen den historischen Vierteln und der modernen, Architektur sorgt für ein einzigartiges Stadtbild.

Mũi Né, Vietnam

© Getty Images

Für alle, die Sonne, Meer und Kultur lieben, ist Mũi Né in Vietnam 2026 ein absolutes Muss. Einst ein verschlafenes Fischerdorf, hat sich der Ort an der Südostküste Vietnams zu einem internationalen Hotspot für Windsportarten und Strandurlaub entwickelt. Die Umgebung mit alten Tempeln, bunten Märkten und den malerischen Küstendörfern bietet zudem die perfekte Mischung aus Entspannung und Abenteuer.

Münster, Deutschland

© Getty Images

Etwas überraschend hat es auch Münster in das Ranking geschafft. Als eine der größten Universitäten Deutschlands sprüht die Stadt vor jugendlicher Energie und verbindet Geschichte mit Moderne. Hier treffen gotische Architektur und historische Gebäude auf trendige Cafés und eine lebendige Unikultur. 2026 wird Münster der perfekte Ort für alle, die sich für Geschichte, Kultur und das pulsierende Leben einer dynamischen Stadt begeistern.

Barranquilla, Kolumbien

© Getty Images

Barranquilla an der kolumbianischen Karibikküste ist ein wahres Tropenparadies. Bekannt für ihren legendären Karneval, hat Barranquilla noch viel mehr zu bieten: bunte Viertel, historische Villen, wunderschöne Kunst und eine pulsierende Musikszene. Am Malecón del Río flanieren Besucher entlang des Flusses, genießen den tropischen Wind und tauchen ein in die karibische Lebensfreude.

Philadelphia, USA

© Getty Images

Philadelphia ist eine Stadt, die so geschichtsträchtig wie modern ist. 2026, zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten, wird Philadelphia im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen und Besuchern die Möglichkeit geben, dieses historische Ereignis hautnah zu erleben. Besonders die Viertel Old City und Fishtown vereinen spannende Streetart mit einer einzigartigen Gastronomieszene.

Die Trendreiseziele für 2026 laut Booking.com

Bilbao, Spanien

Mũi Né, Vietnam

Münster, Deutschland

Barranquilla, Kolumbien

Philadelphia, USA

Guangzhou, China

Sal, Kap Verde

Manaus, Brasilien

Kochi, Indien

Port Douglas, Australien

Die Trends zeigen klar: Reisende suchen nach Orten, die nicht nur durch ihre Schönheit bestechen, sondern auch durch eine lebendige Kultur und authentische Erlebnisse.