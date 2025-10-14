Laut Forbes: DIESE Orte werden 2026 zum absoluten Hit!

Immer mehr Reisende wollen nicht mehr nur sehen, sondern wirklich erleben. Der neue Trendbericht von OvationNetwork für Forbes zeigt, wo es Jetsetter, Influencer und Abenteurer 2026 hinzieht.

Luxusreisen verändern sich! Statt goldglänzender Hotellobbys, Champagnerfrühstück und Infinity-Pools auf Wolkenkratzer-Dächern geht es 2026 um etwas ganz anderes: Echtheit, Gefühl und Bedeutung. Immer mehr Reisende wollen nicht mehr nur sehen, sondern wirklich erleben.

Der Trend: weg vom oberflächlichen Luxus, hin zu Orten, die Geschichten erzählen. Und genau das bestätigt jetzt auch eine exklusive Prognose des renommierten Luxusreise-Netzwerks OvationNetwork für das US-Magazin Forbes.

Die Experten analysierten, wohin sich die Reiselust 2026 bewegt – und eines ist klar: Die Zukunft gehört Destinationen, die Kultur, Authentizität und Gänsehautfeeling vereinen. Von Japans stillen Wäldern über tropische Vulkanstrände bis hin zu frostiger Pinguinmagie in der Antarktis – diese Orte liegen 2026 im Trend.

Hier kommen die 6 heißesten Reiseziele für 2026, die laut Experten bald auf jeder Bucket List stehen werden!

1. Nikko, Japan

© Getty Images

Nur ein paar Stunden von Tokio entfernt liegt Nikko – ein magischer Ort aus Tempeln, Wasserfällen und heiligen Wäldern. Die Stadt gilt als das spirituelle Herz Japans.

Must-see: Der prunkvolle Toshogu-Schrein, Ruhestätte des legendären Shoguns Tokugawa Ieyasu.

2. Kona, Hawaii

© Getty Images

Hawaii boomt wieder – und Kona auf Big Island ist der Hotspot schlechthin! Von Sonnenaufgang-Paddeltouren über Manta-Ray-Nachttauchgänge bis zu frischem Poke am Strand – hier warten Abenteuer, Sonne und Aloha pur.

Tipp: Früh aufstehen, schwimmen gehen, dann Poke essen und den Tag mit einem Mondschein-Schnorchel beenden.

3. Versailles, Frankreich

© Getty Images

Nur 25 Minuten von Paris entfernt zeigt Versailles, dass Luxus auch leise sein kann. Wer hier übernachtet, erlebt französischen Chic pur: Antikmärkte, kleine Cafés und endlose Gärten.

Highlight: Das märchenhafte Hotel Airelles Château de Versailles – mit exklusivem Zugang zu den königlichen Gemächern!

4. Guanacaste, Costa Rica

© Getty Images

Hier verschmelzen Abenteuer und Entspannung: Surfen, Yoga, Vulkane und Luxus-Ökoresorts mitten in der Wildnis. Costa Rica ist sowohl Abenteuer- als auch Wellness-Ziel.

Nicht verpassen: Eine Sunset-Katamaranfahrt vor Tamarindo – das Lebensgefühl „Pura Vida“ garantiert!

5. Antarktis

© Getty Images

Eisberge, Pinguine und endlose Stille – wer hierher reist, erlebt Natur in ihrer reinsten Form.

Tipp: Expeditionen mit Fokus auf Nachhaltigkeit sind stark im Kommen – die neue Luxusklasse unter den Entdeckern!

6. Marrakesch, Marokko

© Getty Images

Die „Rote Stadt“ ist ein Fest für die Sinne: Düfte, Farben, Stimmen – Marrakesch pulsiert vor Leben und Kunst. Von traditionellen Riads bis hin zu stylischen Galerien: Hier trifft Geschichte auf Moderne.

Unbedingt erleben: Den berühmten Platz Jemaa el-Fnaa bei Nacht – ein Spektakel aus Musik, Märchen und Magie!

Vom stillen Japan bis zur wilden Antarktis – die neuen Traumziele stehen für Achtsamkeit, Natur und echte Begegnungen.