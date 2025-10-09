Guide MICHELIN veröffentlicht die besten Hotels der Welt

Der neue Guide-MICHELIN kürt die Crème de la Crème der Hotellerie. Die erste weltweite MICHELIN Key-Auswahl präsentiert 2.457 außergewöhnliche Hotels auf allen Kontinenten – von versteckten Boutique-Juwelen bis zu ikonischen Luxusresorts.

Michelin hat in Paris seine erste globale MICHELIN Key-Hotelauswahl enthüllt und damit einen neuen Maßstab für Reisende geschaffen. Die begehrten Keys – vergleichbar mit den berühmten Sternen für Restaurants – wurden an insgesamt 2.457 Hotels weltweit vergeben. Darunter finden sich 1.742 Ein-Key-, 572 Zwei-Key- und 143 Drei-Key-Häuser, die laut Michelin „die Crème de la Crème der weltweiten Hotellerie" repräsentieren.

Was zeichnet ein MICHELIN Key-Hotel aus?

Die Auszeichnung geht weit über die klassische Sterne-Bewertung hinaus und konzentriert sich auf das Gesamterlebnis. Die Inspektoren bewerten nach fünf internationalen Kriterien:

die Verbindung zur Destination

herausragendes Design

Servicequalität

Preis-Leistungs-Verhältnis

Authentizität.

© Getty Images

Die DACH-Region glänzt mit beeindruckenden 285 Keys – Deutschland führt mit 130 ausgezeichneten Hotels, gefolgt von der Schweiz und Österreich. Besonders aufregend: 21 Neuzugänge bereichern die Auswahl, darunter das Vitalhotel Alter Meierhof in Glücksburg und das Fairmont Le Montreux Palace in der Schweiz, die beide direkt mit zwei Keys debütieren. In der Schweiz dürfen sich weiterhin neun Hotels mit der Höchstwertung von drei Keys schmücken, in Deutschland sind es sechs und in Österreich zwei. Das Hotel Tannenhof in St. Anton am Arlberg (Österreich) schaffte den Sprung von einem auf zwei Keys.

Europa dominiert die globale Auswahl mit mehr als 1.200 MICHELIN Keys, darunter 79 Drei-Key-Hotels. Frankreich führt mit 203 Keys die Liste an, dicht gefolgt von Italien (188) und Deutschland. Zu den faszinierendsten Entdeckungen zählen futuristische Glas-Kabinen in Norwegen (Manshausen), versteckte Ski-Resorts in Andorra und die spektakuläre Villa Nai 3.3 in Kroatien – ein intimes Anwesen mit nur acht Zimmern auf einem jahrhundertealten Olivenhain, das der Architekt Nikola Bašić meisterhaft in einen niedrigen Steinhang integriert hat.

Globale Perlen: Von Wüstenpalästen bis zu schwimmenden Villen

Die Weltreise der MICHELIN Inspektoren führte zu atemberaubenden Entdeckungen auf allen Kontinenten. In Nord- und Mittelamerika wurden 526 Hotels ausgezeichnet – darunter das Nayara Springs in Costa Rica, ein exklusiver Erwachsenen-Rückzugsort im Nationalpark Arenal Volcano mit drei Keys. Südamerika beeindruckt mit 84 Key-Hotels, darunter echte Abenteuer-Hideaways wie das Explora Rapa Nui auf der Osterinsel. Hier erleben Gäste All-inclusive-Luxus kombiniert mit geführten Erkundungstouren zu den mysteriösen Moai-Statuen – ein Traumziel für Entdecker mit Sinn für Exklusivität.

© Getty Images

Afrika verzaubert mit einigen der kreativsten Hospitality-Konzepte weltweit. Das mit drei Keys ausgezeichnete Giraffe Manor in Kenia – wo die namensgebenden Tiere zum Frühstück durch die Fenster schauen – gehört ebenso dazu wie das Royal Malewane im Krüger-Nationalpark. Die Shipwreck Lodge an Namibias Skelettküste (zwei Keys) verbindet Wüsten- und Meereslandschaften mit einem von historischen Schiffswracks inspirierten Design. In Asien begeistern traditionelle Ryokans in Japan ebenso wie das Ceylon Tea Trails in Sri Lanka, das koloniales Flair mit zeitgenössischem Luxus verbindet.

© Getty Images

Der Nahe Osten präsentiert sich mit spektakulären Kontrasten: In Dubai ragt das Atlantis The Royal mit drei Keys hervor – ein ikonischer Wolkenkratzer, der als weitläufige Indoor-Outdoor-Oase neu definiert wurde. Ganz anders, aber ebenso faszinierend: das Alila Jabal Akhdar in den Al-Hajar-Bergen im Oman mit handbemalten Suiten und privaten Balkonen. 63 Hotels wurden in den Ozeanien ausgezeichnet, darunter das legendäre Öko-Resort The Brando in Französisch-Polynesien – benannt nach dem Schauspieler, der das private Atoll ursprünglich erworben hatte.

© Getty Images

Vier Sonderauszeichnungen für außergewöhnliche Hotelkonzepte

Neben den Keys vergab Michelin vier Sonderauszeichnungen für besondere Leistungen.

Den MICHELIN Architecture & Design Award sicherte sich das Atlantis The Royal in Dubai mit seinem monumentalen geometrischen Design aus gestapelten, dekonstruierten Quadern, das die Skyline neu definiert. Der MICHELIN Wellness Award ging an das Bürgenstock Resort in der Schweiz, dessen Alpine Spa mit mehreren Pools, Dampfbädern und medizinischen Wellness-Programmen neue Maßstäbe setzt. Für seine tiefe Verbindung zur Region erhielt La Fiermontina Ocean in Larache (Marokko) den MICHELIN Local Gateway Award – hier teilen Gäste Mahlzeiten und Geschichten mit Einheimischen. Als „Opening of the Year" wurde das Burman Hotel in Tallinn ausgezeichnet. Das elegante Boutique-Hotel in der Altstadt der estnischen Hauptstadt überzeugte mit 17 sorgfältig gestalteten Zimmern, handgefertigten Matratzen und luxuriösen Pflegeprodukten von Amouage. Die Verbindung zum Bombay Club ermöglicht den Gästen zudem gehobene Kulinarik, Spa-Erlebnisse und Entertainment – ein intimes und zugleich lebendiges Konzept.

Ob Sie von einem intimen Boutique-Hotel, einem architektonischen Meisterwerk oder einem abgelegenen Naturparadies träumen – die MICHELIN Keys weisen Ihnen den Weg zu Ihrem nächsten unvergesslichen Reiseerlebnis.