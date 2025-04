× Die 101 besten Hotels: Schweiz, Österreich, Deutschland & Südtirol 2025

Bei einer glanzvollen Gala im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken wurden die 101 besten Hotels der gesamten DACH-Region gekürt. Wir stellen die Besten der Besten Hotels vor.

Am 30. März 2025 wurde im prachtvollen Ambiente des Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken die feierliche Premiere des neuen Rankings "Die 101 besten Hotels" begangen. Rund 300 geladene Gäste, darunter führende Persönlichkeiten der internationalen Hospitality-Branche, erlebten eine exklusive Soirée, die die Exzellenz der Hotellerie zelebrierte.

Herausragende Auszeichnungen für Spitzenhotels

Seit seiner Einführung im Jahr 2019 zählt das Ranking zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Spitzenhotellerie in Deutschland und den Nachbarländern. Die Auswahl der Top-Hotels basiert auf drei Kriterien: einer unabhängigen Bewertung durch Branchenexpertinnen und -experten sowie anonymen Testbesuchen, der Analyse von Gästefeedback unter Einbeziehung relevanter Bewertungsportale sowie renommierten Auszeichnungen, etwa durch das Hornstein-Ranking, den Guide Michelin oder Forbes.

Carsten K. Rath ist Autor der Bücher "Die 101 besten Hotels Deutschlands". Mit seinem Ranking kommt er im Jahr 2024 erstmals in die Schweiz. Eine Bestellung des Buches "Die 101 besten Hotels Deutschlands“ ist per E-Mail an board@i-sle.ch oder online unter https://die-101-besten.de/interesse-am-buchband-die-101-besten-hotels-deutschlands-2025/ möglich. © Die 101 besten Hotels Deutschlands ×

Die 101 besten Hotels 2025

Gewinner in der Kategorie Grand Hotels

The Dolder Grand, Zürich, Schweiz Hotel Sacher, Wien, Österreich Breidenbacher Hof, Düsseldorf, Deutschland

Das The Dolder Grand sichert sich den Gesamtsieg im Business-Segment als Luxury Business Hotel of the Year und wird zudem als Grand Hotel of the Year 2025 ausgezeichnet. Das ikonische Hotel thront am Adlisberg und bietet einen atemberaubenden Blick über Zürich und die Alpen.

Gewinner in der Kategorie Luxury City Palais

Mandarin Oriental Munich, Deutschland Palais Coburg Residenz, Österreich Excelsior Hotel Ernst, Köln, Deutschland

Das Mandarin Oriental Munich wird als bestes Luxury City Palais ausgezeichnet. Das edle Fünf-Sterne-Hotel liegt zentral in der Münchner Altstadt, nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt.

Gewinner in der Kategorie Luxury Hideaways

Schloss Elmau, Krün, Deutschland The Alpina Gstaad, Schweiz Bürgenstock Resort Lac Lucerne, Obbürgen, Schweiz

Schloss Elmau verteidigt zum vierten Mal in Folge den Titel Luxury Hideaway of the Year und gewinnt zusätzlich als Luxury Leisure Hotel of the Year. Das luxuriöse Rückzugsresort in den bayerischen Alpen war bereits Gastgeber von G7-Gipfeln.

Gewinner in der Kategorie Luxury Spa and Health Resorts

Severin’s Resort & Spa, Sylt, Deutschland Interalpen Hotel Tyrol, Telfs, Österreich Das Edelweiss – Salzburg Mountain Resort, Österreich

Das Severin’s Resort & Spa überzeugt als bestes Wellnesshotel. Das friesisch inspirierte Luxushotel auf Sylt bietet exklusiven Komfort und liegt direkt am Wattenmeer.

Gewinner in der Kategorie Luxury Culinary Hotels

Hotel Bareiss, Baiersbronn, Deutschland Hotel Castel Fragsburg, Meran, Südtirol Riva – Das Hotel am Bodensee, Konstanz, Deutschland

Das Hotel Bareiss sichert sich erneut den Spitzenplatz. Baiersbronn gilt als kulinarische Hochburg mit der höchsten Dichte an Michelin-Sternen. Das hoteleigene Drei-Sterne-Restaurant zählt zu den besten in Deutschland.

Gewinner in der Kategorie Luxury Lake Side Resorts

Park Hotel Vitznau, Schweiz Hotel Eden Roc, Ascona, Schweiz Mandarin Oriental Palace, Luzern, Schweiz

Das Park Hotel Vitznau überzeugt als bestes Seehotel. Direkt am Vierwaldstättersee gelegen, bietet es einen privaten Wasserzugang, einen Infinity-Pool mit Bergblick und ein Michelin-prämiertes Restaurant.

Gewinner in der Kategorie Luxury Design and Lifestyle Resorts

The Amauris Vienna, Wien, Österreich The Fontenay, Hamburg, Deutschland Hotel Kö59, Düsseldorf, Deutschland & Do & Co Vienna, Wien, Österreich

Das The Amauris Vienna sorgt für eine Überraschung und sichert sich den ersten Platz. Direkt an der Wiener Ringstraße gelegen, verbindet es historische Architektur mit modernem Design.

Gewinner in der Kategorie Luxury Family Resorts

Spa & Resort Bachmair Weissach & Sonnenalp Resort, Deutschland Relais & Chateaux Hotel Landhaus Stricker, Sylt, Deutschland

Zwei bayerische Hotels teilen sich den ersten Platz. Das Spa & Resort Bachmair Weissach punktet mit Kinderbuffets, einem betreuten Kids Club und exklusivem Zugang zum Freizeitpark Tegernsee Phantastisch. Das Sonnenalp Resort mitten in den Allgäuer Hochalpen punktet mit großzügigen Familien-Suiten, einer Kinderwasserwelt und vielfältigen Spielplätzen.

Gewinner in der Kategorie Luxury Meeting and Event Hotels

Fairmont le Montreux Palace, Montreux, Schweiz Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Interlaken, Schweiz Sofitel Munich Bayernpost, Deutschland

Das Fairmont le Montreux Palace bietet mit 15 Veranstaltungsräumen Platz für bis zu 1200 Personen und kombiniert Business mit Entspannung in einem 2000 Quadratmeter großen Spa-Bereich.