Reise-Experte packt aus: Was Sie schon immer über Hotels wissen wollten

Carsten K. Rath ist gern gesehener TV-Reiseexperte und Herausgeber von "Die 101 besten Hotels". Der frühere Grand Hotelier schreibt künftig in der REISELUST-Kolumne "Rat von Rath". Damit Sie unseren neuen Reise-Experten kennenlernen haben wir den Hotel-Guru zum Interview gebeten.

Er gilt europaweit als der "Hotel-Guru": Carsten K. Rath (58), Erfinder des "Die 101 besten Hotels"-Rankings (für Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol). Wir freuen uns sehr, dass der Hospitality-Insider jetzt auch monatlich für REISELUST schreiben wird. Zum Start der Kolumne "Rat von Rath" haben wir den Hotel-Profi zum Interview gebeten und mit ihm über Traumhotels, Bucketlist-Reisen und No Gos bei Hotel-Services gesprochen. Und natürlich auch über seine allerliebsten Häuser.

Carsten K. Rath. Der internationale Hospitality-Experte schreibt jetzt auch für REISELUST. © bereitgestellt ×

Lieber Herr Rath, Sie gelten als der Hotel-Guru in der DACH Region. Beschreiben Sie uns doch ganz kurz Ihren beruflichen Werdegang.

Carsten K. Rath: Ich habe eine Lehre als Hotelfachmann im Schwarzwald gemacht. Im Anschluss sammelte ich viele wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Ländern und bei renommierten Hotels wie Ritz-Carlton und Kempinski, darunter in Südafrika, China und Thailand. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland spezialisierte ich mich auf Hotel-Voreröffnungen und leitete mehrere wichtige Projekte. So war ich unter anderem für die Gastronomie während der Eröffnung des Hotels "Taschenbergpalais" in Dresden verantwortlich und danach als der erste Hotelmanager für die Eröffnung des Hotels Adlon. Danach zog es mich nach London ins "Kempinski Hotel", in dem ich als General Manager tätig war. Hinterher arbeitete ich in den USA, wo ich als Hotelmanager in mehreren Ritz-Carlton-Hotels arbeitete. Und danach übernahm ich die Leitung des Robinson Clubs, bevor ich mich entschloss, mich selbstständig zu machen.

Sie haben das Buch "Die 101 besten Hotels Deutschlands" aus der taufe gehoben, 2025 folgt die Schweiz. Nach welchen Kriterien gehen Sie vor? Gibt es ein anonymes Hotel-Testing?

Rath: Wir haben eine Webseite, die monatlich mehr als 70.000 Luxusreisende begeistert. Diese ermöglicht es uns, Hoteliers ein direktes Geschäft zu vermitteln, ohne Provisionen zu erheben, sondern lediglich die besten Häuser zu empfehlen. Diese Methodik sorgt dafür, dass unsere Gäste nur die beste Qualität erleben, während die Hoteliers von neuen Gästen profitieren. In meiner Arbeit lege ich großen Wert auf die Führungsethik in Hotels. Es zeigt sich immer wieder, dass der Service in Hotels oft von der Führungskraft abhängt. Hotels, die herausragenden Service bieten, wie etwa das "Hotel Sacher" in Wien oder das Hotel "Vier Jahreszeiten" in Hamburg, zeichnen sich durch eine vorbildliche Führungskultur aus.

Wenn Sie das beste Hotel der Welt küren müssten - welches wäre das für Sie?

Rath: Ich bin der Überzeugung, dass das beste Hotel immer das letzte ist, in dem ich war. Aber wenn ich die Wahl habe - in Deutschland denke ich da an das "Schloss Elmau", in der Schweiz an das "Alpina Gstaad" und in Österreich an das "Hotel Sacher" in Wien.

Hotel Sacher. Wiens Hotel-Ikone ist Carsten Raths Lieblingsadresse. © Hotel Sacher ×

Was war Ihre schlimmste Hotel-Erfahrung?

Rath: Meine schlimmsten Hotel-Erfahrungen habe ich leider immer wieder in Hotelketten gemacht, die den Gast zunehmend "erziehen" wollen. Früher dienten Prozesse dem Gast, heute muss der Gast sich an Prozesse halten.

Was sind Ihre persönlichen No Gos?

Rath: Das sind meistens die Hotels, in denen sich die Hoteldirektion selbst erhöht. Das lernt man dann schnell wenn man anruft und den Direktor oder die Direktorin sprechen möchte und sich erstmal durch die Mühlen der Administration kämpfen muss. "Um was geht es denn?", "Haben Sie ein Stichwort?" Horst Schulze, der größte Hotelier des letzten Jahrhunderts hat einmal gesagt: "Never screen a call"...

Als erfahrender Reisender - welche Destination muss auf jeden Fall auf die Travel-Bucketlist?

Rath: Ich habe 150 Länder bereist, aber kein Land hat mein Herz so sehr erobert wie Bhutan. Wenn man es nur als 'Glücksland' bezeichnet, wird es dem Land nicht gerecht. Die Menschen hier sind tief verwurzelt im 'Sein' und nicht im 'Haben'.

Lieblingsland Bhutan. 150 Länder hat Rath bereits bereist, das Land des Glücks hat sein Herz erobert. © Getty Images ×

Die beste Airline?

Rath: Für mich gibt es davon zwei: Wenn ich in den Mittleren Osten fliege, dann ist es immer "Emirates", wenn ich nach Asien fliege, ist es immer "Singapore Airlines"

Die 101 besten Hotels

Die Marke "Die 101 Besten" ist die relevante Benchmark und erste Anlaufstelle, wenn es um die Frage geht "Welche sind die aktuellen Spitzen-Adressen in der Hospitality? Das Buch "Die 101 Besten Hotels Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland (das unabhängige Ranking) ist das perfekte Coffee Table Book mit den Spitzenreitern in jeder Kategorie.