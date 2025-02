× Urlaubs-Inspiration 2025: Die spannendsten Hotel-Eröffnungen in Südeuropa

In den beliebtesten Urlaubsländern eröffnen jetzt viele Hotels ganz neu oder zeigen sich frisch renoviert in neuem Glanz. Wir präsentieren die besten Openings in Südeuropa, die jetzt unbedingt auf Ihre Bucketlist gehören.

Lust auf Sommerurlaub in mediterranen Gefilden? Nun, wir kennen alle Top-Openings von Portugal bis Zypern. So findet sich an Portugals Atlantikküste ein neues Kimpton-Hotel, in Andalusien das stylische OKU oder auf Zypern das ikonische Amyth of Nicosia.



Portugal

Kimpton Algarve São Rafael Atlántico

Mit der Einführung der Kimpton-Marke in Portugal bringt das Kimpton Algarve São Rafael Atlántico luxuriöse Gastfreundschaft an die Atlantikküste. Das Hotel verbindet stilvolles Design mit modernem Komfort und bietet 149 elegante Gästezimmer sowie eine Auswahl an Restaurants und Bars. Ein ganzheitliches Wellness-Erlebnis erwartet die Gäste mit Innen- und Außenpools, einem modernen Fitnessstudio und einem Full-Service-Spa.

Spanien

Finca Banyols, Mallorca

© Finca Banyols ×

Das Vignette Collection Mallorca – Finca Banyols, gelegen im historischen Alaró auf Mallorca, eröffnet heuer und vereint Luxus mit authentischem Charme. Umgeben von malerischen Weinbergen und Olivenhainen, erwartet die Gäste ein unvergleichliches Erlebnis: von exquisiter Kulinarik in einem legeren Restaurant, einer stilvollen Bar und einem Fine-Dining-Restaurant bis hin zu entspannten Spa-Anwendungen und traumhaften Poollandschaften.

Kimpton Los Monteros Marbella

© KIMPTON Los Monteros Marbella ×

Umfassend renoviert erstrahlt das Kimpton Los Monteros Marbella in neuem Glanz. Mit 195 Zimmern und 60 Suiten, exquisiten Restaurants und Bars, die Genuss und Geselligkeit in den Mittelpunkt stellen, wird jeder Moment zum unvergesslichen Erlebnis.

OKU Andalusien

© OKU Andalusien ×

Das OKU Andalusien liegt an einem abgeschiedenen Abschnitt makellosen weißen Sandstrands an der südlichen Küste Spaniens, wo sanfte Hügel auf das Meer treffen. Als Rückzugsort für abenteuerlustige Seelen mit Fokus auf ungezwungenen Luxus bietet das Hotel zahlreiche Infinity-Pools, die terrassenförmig am Hang angelegt sind und einen atemberaubenden Blick auf die spanische Küste und darüber hinaus, bis nach Afrika bieten.

Mit dem hauseigenen Beach Club ausschließlich für Erwachsene und einem Spa auf 2000 m² mit Innenpool, Dampfbad, Sauna und einem Meditationshof findet man hier Entspannung pur. Für Familien bietet OKU erstmals in seinem Portfolio einen schicken Kids Club. Die Kinderaktivitäten sind von der Umgebung inspiriert und beinhalten ein großzügiges Kids Club Gelände mit Abenteuerspielplatz und Wasserlandschaft sowie ein kuratiertes Programm mit lokalen Handwerksprojekten, Schatzsuchen, Umweltaktivitäten und mehr. OKU Andalusien wird im Sommer seine ersten Gäste begrüßen.

Villa La Serrana, Marbella

© Villa La Serrana ×

Nur wenige Schritte vom Puente Romano Beach Resort in Marbella entfernt, offenbart sich mit der Villa La Serrana ein exklusiver Rückzugsort inmitten weitläufiger Gärten. Hier verschmelzen die sanfte Ruhe der Berge mit atemberaubenden Blicken auf das Mittelmeer – ein privates Paradies, das Sicherheit, Abgeschiedenheit und puren Luxus bietet. Die Gäste erwartet ein maßgeschneidertes Resort-Erlebnis für Familie und Freunde, bei dem jedes Detail mit größter Sorgfalt gestaltet wurde. Kulinarische Höhepunkte wie Private Dining, kuratiert von Nobu, COYA, Cipriani oder GAIA, treffen auf ein Unterhaltungsprogramm der Extraklasse – von leidenschaftlichen Flamenco-Rhythmen bis zum Tanzen unter den Sternen mit Top-DJs.

Mit sieben exquisiten Suiten bietet La Serrana Platz für bis zu 14 Gäste. Luxuriöse Annehmlichkeiten wie Beautyprodukte von Acqua di Parma, ein Heimkino, kostenlose Resort-Transfers und ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst definieren den modernen „Barefoot Luxury“-Lebensstil.

Zypern

Amyth of Nicosia

© Amyth Of Nicosia ×

Im Herzen der zyprischen Hauptstadt Nikosia eröffnet im Frühling das neueste Boutique-Hotel der Thanos Hotels and Resorts: das Amyth of Nicosia. Dieses exklusive Hideaway, Teil der neuen „Amyth-Kollektion“, befindet sich in einer historischen Villa, die vom namhaften Studio Zaha Hadid Architects umgestaltet wurde und eine perfekte Mischung aus urbanem Charme und luxuriösem Komfort bietet. Das neue Design harmoniert mit dem ursprünglichen Charakter des Gebäudes und begeistert mit wunderschönen architektonischen Details, wie dem antiken Fliesenboden und der imposanten Haupttreppe. Mit nur 10 Suiten, der Nähe zu Nikosias Sehenswürdigkeiten und der charmanten Umgebung findet man hier die ideale Destination für einen Wochenendtrip oder einen Kultururlaub in mediterraner Atmosphäre.