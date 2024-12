Die 101 besten Hotels Deutschlands: Das große Ranking

Am Chiemsee wurden die „101 besten Hotels Deutschlands 2025" gekürt. Zahlreiche Prominente erschienen zu der bedeutendsten Gala der Hotellerie. Hauptgewinner und damit 101 Hotel des Jahres wurde Schloss Elmau.

Matthias Winkler, CEO der Sacher Gruppe, brachte es auf den Punkt: „Die 101 Besten sind das einzige relevante Ranking in der Welt der deutschsprachigen Hotellerie.“ Dass lässt sich so unterstreichen, wie die nun schon sechste Preisverleihung der Rangliste „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ im Luxusresort Das Achental am Chiemsee zeigte: Mehr als 270 Spitzenhoteliers – die Besten der Besten – und Prominente aus Showbusiness, Wirtschaft und Sport spendeten bei teils stehenden Ovationen den siegreichen Häusern Applaus.

Rückblick auf die erste DACH-Preisverleihung

Anfang Mai 2024 hatte Winkler noch selbst als Preisträger auf der Bühne des Zürcher Fünfsternehauses The Dolder Grand gestanden. Dort fand die glamouröse erste Preisverleihung zum 101-Ranking nur für den DACH-Raum statt, bei dem das Hotel Sacher Wien als „Best Hotel in Austria“, zudem als „101 Grandhotel of the Year“ ausgezeichnet wurde.

Der Lifetime Achievement Award ging an Hotelier Horst H. Schulze (rechts). © Carsten K. Rath ×

Das Vier Jahreszeiten Hamburg: Ikone der Hotellerie

Im Dolder Grand wurde im Übrigen das Vier Jahreszeiten Hamburg als „101 Hotel of the Year – Overall Winner“ und als „Best Hotel in Germany“ prämiert. Ähnliches gelang dem in bester Lage an der Binnenalster gelegenen Hamburger Spitzenhaus nun auch im Achental. Die Auszeichnung als „101 Icon Hotel“ nahm Ingo C. Peters entgegen. Er leitet seit nun 28 Jahren äußerst erfolgreich das Hamburger Nobelhauses mit seiner fast 130-jährigen Historie – ebenfalls eine wahrhaft ikonische Leistung. Es gilt als eines der weltbesten Hotels und als Inbegriff der Grandhotellerie. Management, Eigentümer und Gastgeber, die auf allerhöchstem Niveau agieren, haben den Gedanken eines exzellenten, nie nachlassenden Service in ihre professionelle DNA aufgenommen.

Gesamtsieger in Deutschland und damit „101 Hotel of the Year – Overall Winner” wurde das Schloss Elmau in Bayern. © Getty Images ×

Schloss Elmau: Der Gesamtsieger

Gesamtsieger in Deutschland und damit „101 Hotel of the Year – Overall Winner” wurde Schloss Elmau, das nicht nur wegen der zweimaligen Ausrichtung des G7-Gipfels nahezu schon Legendenstatus genießt. Die Laudatio hielt Star-Geiger Daniel Hope, Dauergast des exklusiven Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway in den bayerischen Alpen. „Schloss Elmau ist ein magischer Ort, an dem Musik, Natur und Inspiration auf einzigartige Weise verschmelzen. My home away from home“, sagte der renommierte Künstler.

Das Spa & Resort Bachmair Weissach am Tegernsee ist Familien-Sieger. © Bachmaier Weissach ×

Die Kategoriegewinner des Abends

In insgesamt zehn Kategorien wurden Sieger ausgezeichnet. Hier die Preisträger:

Luxury Spa & Health Resorts: Severin’s Resort & Spa (Sylt)

Luxury City Hotels: Mandarin Oriental, Munich

Grand Hotels: Breidenbacher Hof (Düsseldorf)

Luxury Hideaways: Sonnenalp Resort (Ofterschwang)

Luxury Culinary Hotels: Hotel Bareiss (Baiersbronn)

Luxury Design Hotels: The Fontenay (Hamburg)

Luxury Golf Resort: Budersand Hotel – Golf & Spa Sylt

Luxury Family Resorts: Spa & Resort Bachmair Weissach (Rottach-Egern)

Luxury Hotels in historical Architecture: Der Europäische Hof Heidelberg

Luxury City Palais: Excelsior Hotel Ernst (Köln)

Das Achental: Vom Gastgeber zum Rising Star

Nach dem Sprung auf Rang 13 im Gesamtklassement darf sich Soirée-Ausrichter Das Achental „Rising Star of the Year“ nennen. Die Auszeichnung spiegelt den Aufschwung wider, den das Grassauer Luxusresort in den vergangenen Jahren genommen hat.

Das Hideaway Severin’s Resort & Spa gewann in der Kategorie „Health Resorts“. © Severin's Resort & Spa ×

Ausblick auf 2025: Fokus auf die Schweiz und DACH Region

Und man darf jetzt schon gespannt sein, wie die österreichischen Häuser am 30. März 2025 im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa abschneiden werden. Dann werden bei der Preisverleihung zum Schweiz-Ranking der 101 Besten auch die besten Häuser des DACH-Raums prämiert.