Das sollten Sie in der Woche vom 29. Dezember bis 4. Jänner laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 29.12. - 04.01.

Montag - 29. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Widder

Viel Obst und Gemüse halten fit und schön. Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute besonders gut ein. Achten Sie auf gute Produkte!

Dienstag – 30. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Stier

Reduzieren Sie heute und morgen Milchprodukte. Salbeitee beugt Halsschmerzen vor. Gurgeln genügt meistens.

Mittwoch – 31. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Stier

Machen Sie sich keinen Stress mit Neujahrsvorhaben. Beginnen Sie mit neuen Vorsätzen lieber erst am 18.1.2026, wenn Neumond ist. Dann fällt es leichter.

Donnerstag – 01. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Zwillinge

Ausruhen ist heute angesagt und wenig essen. Schulterschmerzen hängen oftmals mit falschem Essen zusammen.

Freitag – 02. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Zwillinge

Problemwäsche wird heute nicht sauber, sondern erst nach Vollmond. Ein Fastentag wäre heute wirkungsvoll für die Gesundheit.

Samstag – 03. Jänner 2026

Vollmond

Krebs

Vollmond, Neumond und Jungfrauentage sind die besten Fastentage. Wenn Sie sich diese Tage zur Gewohnheit machen, haben Sie viel zu Ihrer Gesundheit beigetragen.

Sonntag – 04. Jänner 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Ein Spaziergang an der frischen Luft wirkt Wunder. Wer sich zu viele Sorgen macht, bekommt schlechte Haut. Meditieren ist empfehlenswert.