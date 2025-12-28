Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 29. Dezember bis 4. Jänner laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 1

Das sollten Sie in der Woche vom 29. Dezember bis 4. Jänner laut Mondkalender tun

28.12.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 29.12. - 04.01.

Montag - 29. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Viel Obst und Gemüse halten fit und schön. Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute besonders gut ein. Achten Sie auf gute Produkte!

Dienstag – 30. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Reduzieren Sie heute und morgen Milchprodukte. Salbeitee beugt Halsschmerzen vor. Gurgeln genügt meistens.

Mittwoch – 31. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Machen Sie sich keinen Stress mit Neujahrsvorhaben. Beginnen Sie mit neuen Vorsätzen lieber erst am 18.1.2026, wenn Neumond ist. Dann fällt es leichter.

Donnerstag – 01. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Ausruhen ist heute angesagt und wenig essen. Schulterschmerzen hängen oftmals mit falschem Essen zusammen.

Freitag – 02. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Problemwäsche wird heute nicht sauber, sondern erst nach Vollmond. Ein Fastentag wäre heute wirkungsvoll für die Gesundheit.

Samstag – 03. Jänner 2026

  • Vollmond
  • Krebs

Vollmond, Neumond und Jungfrauentage sind die besten Fastentage. Wenn Sie sich diese Tage zur Gewohnheit machen, haben Sie viel zu Ihrer Gesundheit beigetragen.

Sonntag – 04. Jänner 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Ein Spaziergang an der frischen Luft wirkt Wunder. Wer sich zu viele Sorgen macht, bekommt schlechte Haut. Meditieren ist empfehlenswert.

