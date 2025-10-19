Alles zu oe24VIP
Rebekka Bakken singt Beatles und Annie Lennox-Song
Im Brucknerhaus

Rebekka Bakken singt Beatles und Annie Lennox-Song

19.10.25, 12:44
Die vielfach ausgezeichnete norwegische Künstlerin Rebekka Bakken kommt am Mittwoch, 22. Oktober, ins Brucknerhaus. 

LinzAuf ihrer aktuellen Tournee zum Album "Always On My Mind" widmet sich die norwegische Sängerin und Songwriterin Rebekka Bakken mit intimer Bandbesetzung ihren Lieblingssongs. Bakken überführt diese Lieder, die sie zum Teil schon seit ihrer Kindheit begleiten, in ihren unverwechselbaren Klangkosmos zwischen atmosphärischem skandinavischem Pop und Jazz.

Klassiker wie "Yesterday" von Lennon/McCartney, "Here Comes The Flood" von Peter Gabriel oder "Why" von Annie Lennox werden im Brucknerhaus ebenso in einem völlig neuen Sound erklingen wie "Break My Heart Again" von Finneas O'Connell, der mit seiner Schwester Billie Eilish für eine neue Generation von Songwriter steht. Tickets ab 49 Euro, Beginn ist um 20 Uhr.

