Die Saison ist kurz: Diese Bärlauch-Rezepte müssen Sie jetzt probieren

Vom Waldboden direkt auf den Teller: Die Bärlauchsaison ist von kurzer Dauer. Umso intensiver wird sie mit diesen Gerichten ausgekostet, die mit aromatischer Tiefe und strahlend grünen Akzenten punkten.
Bärlauchcremesuppe
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 3 Handvoll Bärlauch
- 300 g Kirschparadeiser an der Rispe
- 450 g mehligkochende Erdäpfel
- 150 g Knollensellerie
- 1 Zwiebel
- 6 EL Olivenöl
- 1 1/5 l Gemüsefond
- 4 EL Pinienkerne
- 4 EL geriebener Parmesan
- Salz
- Pfeffer
- 100 g Schlagobers und zum Beträufeln
- 1–2 EL Zitronensaft
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN
- Bärlauch verlesen, von groben Stielen befreien, abbrausen und trocken-schütteln. Einige Blätter zum Garnieren beiseitelegen. Kirschparadeiser vorsichtig waschen und trockentupfen. Erdäpfel und Sellerie schälen und grob würfeln. Zwiebel abziehen und fein würfeln.
- In einem Topf 1 EL Olivenöl erhitzen und die Zwiebel darin glasig anschwitzen. Erdäpfel und Sellerie zugeben und kurz mitgaren. Den Fond angießen und alles ca. 20 Minuten köcheln lassen.
- Inzwischen die Pinienkerne in einer Pfanne trocken rösten. Auf einem Teller abkühlen lassen. In der Pfanne 1 EL Öl erhitzen und die Paradeiser darin kurz braten. 2–3 EL Wasser angießen und die Kirschparadeiser zugedeckt weitere 3–5 Minuten garen.
- Die Hälfte des Bärlauchs mit 3 EL Pinienkernen, 2 EL Parmesan und dem übrigen Olivenöl fein pürieren. Das Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Restlichen Bärlauch und 100 g Obers in den Topf geben und alles fein pürieren. Die Suppe mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Die Bärlauch-Cremesuppe in tiefe Teller oder Schalen verteilen, mit den beiseitegelegten Bärlauch-blättern garnieren und mit etwas Obers beträufeln.
- Zum Schluss die Kirschparadeiser darauf anrichten, mit etwas Pesto verfeinern, mit dem übrigen Parmesan sowie den restlichen Pinienkernen bestreuen. Dazu schmeckt geröstetes Brot.
Kabeljau mit Bärlauch-Kruste
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 640 g Kabeljaufilet ohne Haut in 8 Stücken
- Salz
- Pfeffer
- 2 EL Zitronensaft
- 1 1/2 Handvoll Bärlauch
- 5 EL Semmelbrösel
- 2 EL geriebener Parmesan
- 2 EL Sesam
- 1 TL Bio-Zitronenabrieb
- 3 EL Olivenöl
- 2 EL körniger Senf
ZUBEREITUNG * LEICHT * 35 MIN
- Den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Kabeljaufilet abbrausen und trockentupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Zitronensaft beträufeln. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen.
- Den Bärlauch verlesen, abbrausen und trockentupfen. Etwa 1/3 der Blätter beiseitelegen, den Rest fein hacken. Die Brösel in einem tiefen Teller mit Parmesan, Sesam, Zitronenabrieb, dem gehackten Bärlauch, 1,5 EL Öl und dem Senf mischen. Die Masse leicht mit Salz und Pfeffer würzen, auf den Fischfilets verteilen und diese im Ofen 10–15 Minuten garen.
- Inzwischen in einer Pfanne das übrige Öl erhitzen und die Bärlauchblätter darin kurz schwenken. Die Fischfilets vor dem Servieren mit den gebratenen Bärlauchblättern garnieren.
Bärlauch-Fleischbällchen
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 altbackene Semmel
- 2 Handvoll Bärlauch
- 400 g Kirschparadeiser
- 600 g gemischtes Faschiertes
- 1 Ei
- Salz
- Pfeffer
- 2–3 EL Semmelbrösel
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 3 EL Olivenöl
- 2 EL Paradeisermark
- 200 ml Weißwein
- 200 ml Gemüsefond
- 80 g geriebener Hartkäse
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 15 MIN
- Semmel in Wasser einweichen. Bärlauch und Paradeiser abbrausen. Bärlauch verlesen, ein paar Blätter zum Garnieren beiseitelegen und die restlichen Blätter fein hacken. Kirschparadeiser putzen und halbieren.
- Semmel ausdrücken und in kleine Stücke zerpflücken. In einer Schüssel mit Faschiertem, Bärlauch, Ei, Salz und Pfeffer verkneten. So viele Semmelbrösel hinzufügen, bis die Masse gut formbar ist. Aus der Masse 12–16 kleine Bällchen formen.
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwiebel und Knoblauch abziehen und beides fein würfeln. Öl in einer ofenfesten Pfanne (ca. 24 cm ) erhitzen und die Bällchen darin rundherum braun anbraten. Herausnehmen.
- Im heißen Bratöl Zwiebel und Knoblauch andünsten. Paradeisermark zufügen und kurz anschwitzen. Wein und Fond angießen und die Kirschparadeiser zugeben. Alles ca. 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Die Bällchen in die Sauce legen und mit 60 g Käse bestreuen. Im Ofen ca. 25 Minuten backen. Zum Servieren mit dem übrigen Käse bestreuen und mit restlichem Bärlauch garnieren.
Bärlauch-Feta-Dip
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 2 Knoblauchzehen
- 120 g Feta
- 1 Handvoll Bärlauch
- 50 g Joghurt
- Salz
- Pfeffer
ZUBEREITUNG * LEICHT * 15 MIN
- Knoblauch abziehen und pressen. Feta zerbröckeln. Bärlauch waschen, trockenschütteln, klein schneiden und zusammen mit dem Joghurt pürieren.
- Knoblauch, Feta und Bärlauch-Joghurt zu einem cremigen Dip verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu passt Knäckebrot.
Frittierte Bärlauchblätter
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Bärlauchblätter:
- 2 Handvoll Bärlauch
- 100 g Kichererbsenmehl
- 1 TL edelsüßes Paprikapulver
- 1/2 TL Salz
- 100 g Panko
- 50 g geriebener Parmesan
- Pflanzenöl zum Frittieren
Für den Dip:
- 125 g Joghurt
- 3 EL Mayonnaise
- 50 g Crème fraîche
- 1 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
- 1/2 Handvoll Kräuter wie z. B. Bärlauch, Petersilie, Basilikum
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN
- Die Bärlauchblätter verlesen, waschen, trockentupfen und bis zur Verwendung auf Küchenpapier legen.
- Für den Dip das Joghurt mit Mayonnaise, Crème fraîche, Öl, Salz und Pfeffer verrühren. Die Kräuter verlesen, abbrausen, trockentupfen, sehr fein hacken und unterrühren. Den Kräuterdip abschmecken.
- Das Kichererbsenmehl in einer flachen Form mit 100 ml Wasser verrühren, Paprikapulver und Salz dazugeben. In einem tiefen Teller Panko und Parmesan vermischen. Das Öl zum Frittieren auf 170°C erhitzen.
- Die trockenen Bärlauchblätter durch den Teig ziehen, in der Pankomischung wenden und im heißen Öl portionsweise goldbraun ausbacken. Mit dem Schaumlöffel herausnehmen, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und sofort mit dem Dip servieren.
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