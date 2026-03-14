Die Saison ist kurz: Diese Bärlauch-Rezepte müssen Sie jetzt probieren

Statt klassischer Suppe: Geniale Bärlauch-Rezepte aus dem Airfryer Es ist endlich wieder so weit: Der Frühling ist da und mit ihm die Bärlauch-Zeit! Der herrlich würzige Duft von wildem Knoblauch weht uns beim Waldspaziergang entgegen und macht sofort Lust auf aromatische Speisen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Saisonliebling blitzschnell im Airfryer zubereiten.