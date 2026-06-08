Diese 3 Erdbeer-Airfryer-Rezepte machen süchtig

Endlich ist sie wieder da: die Erdbeerzeit. Die süßen, roten Früchte gehören zum Sommer einfach dazu. Aber mal ehrlich: Einfach nur pur naschen oder schon wieder den ewig gleichen Obstkuchen backen? Langweilig! Dabei geht es viel kreativer und überraschend einfach: mit dem Airfryer.

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Wussten Sie, dass Ihre Heißluftfritteuse nicht nur für knusprige Pommes gut ist? Der Airfryer ist die ultimative Geheimwaffe für schnelle, sommerliche süße Snacks. Wir haben den Test gemacht und präsentieren Ihnen hier die absolut besten Rezepte mit Erdbeeren.

Knuspriger Erdbeer-Crumble

© Getty Images

Zutaten für 2 Personen 500 g Erdbeeren

150 g Haferflocken

50 g Butter

50 g brauner Zucker

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 2

So geht's:

Waschen Sie die Erdbeeren sanft, entfernen Sie den Strunk und geben Sie sie in eine kleine, Airfryer-geeignete Auflaufform. Vermengen Sie in einer Schüssel die Haferflocken, Butter, Zucker, das Vanilleextrakt und eine Prise Salz. Kneten Sie das Ganze kurz mit den Händen durch, bis Sie eine herrliche, krümelige Masse erhalten. Verteilen Sie das Crumble-Topping großzügig über den Erdbeeren. Backen Sie das Ganze bei 180 °C für etwa 15 Minuten, bis die Streusel goldbraun leuchten und der Erdbeersaft leicht an den Rändern blubbert.

Geröstete Erdbeeren

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Zutaten für 2 Personen 500 g Erdbeeren

1-2 EL Ahornsirup

1 Abrieb Bio-Zitrone Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 2

So geht's:

Die Erdbeeren gut waschen, putzen, den Strunk entfernen und grob in dicke Scheiben schneiden. Geben Sie die Scheiben in eine geeignete Form (z.B. eine kleine Brownieform oder spezielles Airfryer-Backpapier mit Rand). Beträufeln Sie alles mit dem Sirup und verfeinern Sie es nach Lust und Laune mit Vanille oder Zitronenzesten. Stellen Sie die Form in den Airfryer und rösten Sie die Beeren bei 180 °C für 20 Minuten. Wichtig: Nach 10 Minuten einmal vorsichtig umrühren, nach weiteren 5 Minuten noch ein letztes Mal. Lassen Sie die Beeren auf Raumtemperatur abkühlen. Danach können Sie sie luftdicht verpacken und im Kühlschrank aufbewahren. Ein Vorrat an purem Sommer.

Erdbeer-Muffins

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Zutaten für 12 Stück 8 EL Sonnenblumenöl

100 g Zucker

2 Stk. Eier

200 g griechischer Joghurt

1 TL Zitronensaft

250 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

1 Pck. Vanillepuddingpulver

1 Prise Salz

200 g Erdbeeren

1 Tafel weiße Schokolade Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

So geht's:

Verrühren Sie Öl und Zucker in einer Schüssel. Eier, Joghurt und Zitronensaft zufügen und alles glatt rühren. In einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver, Puddingpulver und Salz mischen. Geben Sie nun die trockenen zu den flüssigen Zutaten und rühren Sie alles mit dem Schneebesen kurz, aber kräftig durch, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Lassen Sie den Teig jetzt kurz ruhen, damit er Bindung aufbaut. Die (am besten gut gekühlte) weiße Schokolade grob hacken. Die Erdbeeren putzen und in größere Stücke oder Viertel schneiden. Zwei Drittel der Erdbeeren und die gehackte Schokolade vorsichtig unter den Teig heben. Verteilen Sie den Teig mit einem großen Löffel auf 12 Muffinförmchen. Die restlichen Erdbeerstücke setzen Sie als optisches Highlight oben auf den Teig. Backen Sie die Küchlein in der Heißluftfritteuse bei 160 °C für 20 Minuten. (Tipp: Wenn Ihr Airfryer kleiner ist, backen Sie sie einfach in zwei Durchgängen) Lassen Sie die Muffins ca. eine Stunde abkühlen und geben Sie sie, wenn sie zimmerwarm sind, noch kurz in den Kühlschrank. Vor dem Servieren großzügig mit Staubzucker bestreuen.

Das schmeckt nach Sommer.