Sommerkuchen
Diese Obstkuchen wollen gerade alle nachbacken
No-Bake-Sommerkuchen
ZUTATEN FÜR 1 KUCHEN
- 3 EL Haferflocken
- 40 g Mandeln
- 2 EL Zucker
- 100 g Butterkekse
- 80 g Butter
- 300 g Erdbeeren
- 50 g Heidelbeeren
- 2 Stk. Marillen
- 5 Blätter Gelatine
- 200 g Obers
- 300 g Joghurt
- 150 g Frischkäse
- 2 EL Zitronensaft
- 1 TL Vanilleextrakt
- 60 g Staubzucker
ZUBEREITUNG
- Boden und Rand einer Springform (ca. 20 cm ø) mit Backpapier auskleiden. Haferflocken und Mandeln in einer Pfanne leicht gebräunt rösten. Mit dem Zucker bestreuen und karamellisieren. Auf Backpapier abkühlen lassen und hacken.
- Kekse zerbröseln und Butter schmelzen. Alle vorbereiteten Zutaten vermengen, in die Form füllen, gleichmäßig am Boden andrücken und kalt stellen.
- Erdbeeren, Heidelbeeren und Marillen abbrausen und trockentupfen. Etwa 100 g Erdbeeren zum Garnieren beiseitelegen, den Rest klein schneiden.
- Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Obers steif schlagen. Joghurt, Frischkäse, Zitronensaft, Vanilleextrakt und Staubzucker cremig rühren.
- Gelatine ausdrücken und in einem kleinen Topf erwärmen. Schmelzen lassen und 2–3 EL der Creme unterrühren. In die übrige Creme mischen, Obers unterheben und die geschnittenen Erdbeeren unterziehen. Auf den Keksboden füllen, glatt streichen und mindestens 4 Stunden kalt stellen.
- Zum Servieren aus der Form lösen und mit den übrigen Erdbeeren (nach Belieben halbiert) sowie mit den Marillen (entsteint, in Spalten geschnitten) und Heidelbeeren belegen.
Tartelettes mit Pistaziencreme und Amaretto-Beeren
ZUTATEN FÜR 8 STÜCK
- 250 g Mehl
- 70 g Zucker
- 1 EL Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 1 Stk. Ei
- 125 g kalte Butter
- 1 Handvoll getrocknete Hülsenfrüchte
- 300 g gemischte Beeren
- 4 cl Amaretto
- 1 Prise Staubzucker
- 200 ml Milch
- 200 ml Obers
- 80 g Staubzucker
- 1 TL Vanilleextrakt
- 30 g Speisestärke
- 90 g Pistazienkerne
- 160 g weiche Butter
ZUBEREITUNG
- Für den Mürbteig das Mehl auf eine Arbeitsfläche sieben und in die Mitte eine Mulde eindrücken. Zucker, Vanillezucker, Salz und Ei zufügen. Die kalte Butter in Stücken auf dem Mehlrand verteilen. Alles krümelig hacken, dann rasch mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. In Folie einschlagen und ca. 30 Minuten kühl ruhen lassen.
- Für den Belag die Beeren waschen, ggf. putzen oder abzupfen und trockentupfen. Mit dem Amaretto und 1 EL Staubzucker vermengen und bis zur Verwendung ziehen lassen.
- Für die Creme die Milch mit Obers, Vanilleextrakt und Stärke in einem Topf glatt rühren. Unter Rühren mit dem Schneebesen aufkochen, bis die Masse andickt. Beiseitestellen und die Creme ca. 30 Minuten unter gelegentlichem Rühren abkühlen lassen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Acht Tortelettförmchen (ca. 8 cm Durchmesser) mit Butter fetten.
- Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und die vorbereiteten Tortelettförmchen damit auslegen. Überstehende Ränder abschneiden.
- Mit einer Gabel den Boden einige Male anstechen, mit Backpapier und Hülsenfrüchten bedecken und im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten blind backen. Papier und Hülsenfrüchte entfernen und die Böden in weiteren ca. 5 Minuten goldbraun fertig backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.
- Pistazienkerne grob hacken und mit der Creme fein pürieren. Butter weißcremig schlagen, anschließend löffelweise unter die Pistaziencreme rühren.
- Teigböden vorsichtig aus den Förmchen lösen, mit der Pistaziencreme füllen und die marinierten, abgetropften Beeren darauf verteilen. Die Törtchen leicht mit Staubzucker besieben und servieren.
Stachelbeerkuchen
ZUTATEN FÜR 1 KUCHEN
- 400 g grüne, rote und weiße Stachelbeeren
- 250 g weiche Butter
- 200 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 4 Stk. Eier
- 400 g Mehl
- 2 TL Backpulver
- 100 g Speisestärke
- 100 ml Milch
- 70 g Staubzucker
- 1 EL Orangenlikör
- 1 Handvoll Minzspitzen
ZUBEREITUNG
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform (ca. 30 cm) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen.
- Die Stachelbeeren waschen, gut abtropfen lassen, trockentupfen und die Hälfte für die Garnitur beiseitelegen.
- Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz cremig rühren. Nach und nach die Eier einzeln ergänzen und jeweils gut unterrühren. Mehl mit Backpulver und Stärke sieben und abwechselnd mit der Milch unterrühren, bis ein geschmeidiger, schwer vom Löffel reißender Teig entstanden ist. Zuletzt die Stachelbeeren unterziehen.
- Den Teig in die vorbereitete Form füllen, glatt streichen und im Ofen in ca. 50 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, den Kuchen aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.
- Staubzucker mit dem Orangenlikör zu einem zähen Guss verrühren, bei Bedarf noch etwas Wasser einrühren. Den Kuchen damit streifig glasieren, mittig mit den übrigen Stachelbeeren belegen und die Glasur trocknen lassen. Den Stachelbeerkuchen mit Minzspitzen garniert servieren.
Rezepte von StockFood.
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