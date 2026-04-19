Süßes Fingerfood: Die besten Desserts im Mini-Format

Autorin und Food-Stylistin Tilly Pamment versetzt mit ihren Dessertideen in den siebten Himmel des feinen Gebäcks. Kleine Köstlichkeiten, so die Autorin, seien ihre Sprache der Liebe. Dem schließen wir uns an!
Cream Cakes mit Mango & Passionsfrucht
© Matilda Pammen
ZUTATEN FÜR 12 KLEINE CAKES
Cakes:
- 250 g weiche Butter plus mehr zum Einfetten
- 200 g Weizenmehl plus mehr zum Bestäuben
- 300 g feinster Zucker Abrieb von
- 1 Bio-Limette
- 1 TL Vanillepaste
- 4 Eier
- 2 TL Backpulver
- 50 g Vanille-Puddingpulver
- 1/8 TL feines Meersalz
- 125 ml Vollmilch
Füllung:
- 300 g Obers
- 1 TL Vanillepaste
- 1 EL Staubzucker plus mehr zum Bestäuben
- 2 EL Passionsfrucht-Curd
- 80 g frisches Passionsfruchtmark
- (von 4–5 Passionsfrüchten) Abrieb und Saft von ½ Bio-Limette
- 1 große, reife, geschälte und gewürfelte Mango
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 160 °C Heißluft vorheizen und die Vertiefungen zweier großer 6er-Muffinformen (je 180 ml Fassungsvermögen) mit reichlich weicher Butter fetten. Ich habe Formen mit geraden Seiten, die sehr hübsch aussehen, aber du kannst sie auch in normalen großen Muffin formen backen. Die Vertiefungen mit etwas Mehl bestäuben und über schüssiges Mehl abklopfen.
- In der Schüssel einer Küchenmaschine mit Flachrührer Butter, Zucker, Limettenabrieb und Vanillepaste hell und schaumig aufschlagen. Die Eier einzeln unterrühren und nach jeder Zugabe die Schüsselränder abschaben.
- Mehl, Backpulver, Puddingpulver und Salz in einer weiteren Schüssel per Hand mit einem Schneebesen vermengen. Die Hälfte zur Butter-Zucker-Masse geben und vorsichtig untermischen, dann die Hälfte der Milch einrühren. Die Schüsselränder abschaben.
- Restliche Mehlmischung und restliche Milch einarbeiten, bis alles gerade zusammenkommt. Den Teig auf die vorbereiteten Formen aufteilen, glatt streichen und die Formen einige Male vorsichtig auf die Arbeitsfläche klopfen, damit Luftbläschen entweichen können.
- Im vorgeheizten Backofen 15–20 Minu ten backen, bis die Törtchen aufgegangen und durchgebacken sind. Dann 10 Minuten in den Formen abkühlen lassen, vorsichtig auf einen Rost stürzen und vollständig abkühlen lassen.
- Sind die Törtchen abgekühlt, für die Cremefüllung Obers, Vanillepaste und Staubzucker aufschlagen, bis sich feste Spitzen bilden. Passionsfrucht-Curd und die Hälfte des Passionsfruchtmarks unterheben, dann beiseitestellen.
- In einer Schüssel restliches Passionsfruchtmark, Limettenabrieb und -saft unter die gewürfelte Mango heben. Die Törtchen auf einen Servierteller setzen und quer halbieren. Auf die unteren Hälften einen guten Löffel Passionsfruchtcreme geben.
- Mit einem Löffel jeweils eine kleine Mulde in die Mitte drücken und etwas Mango-Passionsfruchtmischung hineinfüllen. Vorsichtig die obere Törtchenhälfte aufsetzen und mit reichlich Staubzucker bestäuben. Alternativ die Törtchen ganz lassen und Obers sowie Mango-Passionsfruchtmischung darauf-geben.
Melting Moments mit Passionsfrucht und Zitronenaroma
© Matilda Pammen
ZUTATEN FÜR ETWA 20 GEFÜLLTE KEKSE
Kekse:
- 250 g weiche Butter
- 80 g Staubzucker
- Abrieb von 1 Bio-Zitrone
- Bio-Limette oder ½ Bio-Orange
- 1 TL Vanillepaste
- 225 g Weizenmehl
- ½ TL Backpulver
- 100 g Vanillepuddingpulver
- ¼ TL feines Meersalz
Passionsfrucht-Buttercreme:
- 100 g weiche Butter
- 200 g Staubzucker
- 1 ½ EL frisches Passionsfruchtmark
- 1 TL Zitronen-, Limetten- oder Orangensaft
ZUBEREITUNG
- Für die Kekse Butter, Zucker, Zitrusschale und Vanillepaste in die Schüssel einer Küchenmaschine mit Flachrührer geben und schaumig aufschlagen. In einer weiteren Schüssel Mehl, Backpulver, Puddingpulver und Salz mit einem Schneebesen vermengen.
- Die trockenen Zutaten zur Butter-Zucker-Masse geben und kurz zu einem Teig verarbeiten. Den Teig in der Schüssel 15–30 Minuten kalt stellen, damit er etwas fester wird und sich besser formen lässt. Während der Teig ruht, den Backofen auf 150 °C Heißluft vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
- Aus dem Teig mit den Händen Bällchen formen (etwa 2 TL Teig pro Stück). Mit etwas Abstand auf die vorbereiteten Bleche setzen, da die Kekse beim Backen aufgehen. Die Kugeln mit einer Gabel leicht flach drücken. Im vorgeheizten Ofen 14–18 Minuten backen, bis sie ganz leicht Farbe annehmen. Dann 10 Minuten auf den Blechen abkühlen lassen und vor dem Füllen auf einem Rost vollständig auskühlen lassen.
- Währenddessen die Passionsfrucht-Buttercreme zubereiten. Dafür alle Zutaten in die Schüssel einer Küchenmaschine mit Flachrührer geben und hell und schaumig aufschlagen. Die Hälfte der Kekse auf der Unterseite großzügig mit der Creme bestreichen, dann einen zweiten Keks daraufsetzen. Die Füllung vor dem Servieren etwas fest werden lassen oder sofort essen, wobei die Buttercreme fröhlich an den Seiten herausquillt!
Matcha-Rose-Erdbeer-Cookies
© Matilda Pammen
ZUTATEN FÜR ETWA 22 COOKIES
- 180 g gewürfelte Butter
- 250 g Weizenmehl
- TL feines Meersalz
- 1 TL Backpulver
- 220 g feinster Zucker
- 1 leicht verquirltes Ei
- ½ TL Matcha-Grünteepulver
- ½ TL Vanillepaste
- 1 TL Rosenwasser
- 1 TL gemahlene Rosenblüten oder einige Tropfen rosa Lebensmittelfarbe
- 7 g gefriergetrocknete und grob zerkleinerte Erdbeeren
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 150 °C Heißluft vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Die Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze bräunen. Den Topf ab und zu schwenken, bis die Butter geschmolzen ist und sich Bläschen bilden. Wenn die Bläschen langsamer aufsteigen und die Butter zu schäumen beginnt, diese nicht aus den Augen lassen. Bilden sich kleine braune Flecken am Boden, den Topf schnell vom Herd nehmen und die Butter abkühlen lassen.
- Mehl, Salz, Backpulver und Zucker in einer großen Schüssel gut vermengen. In die Mitte eine Vertiefung drücken und die etwas abgekühlte Butter und das Ei hinzufügen. Mithilfe eines Holzlöffels zu einem Teig vermengen, dann den Teig teilen und jeweils eine Hälfte in eine Schüssel geben.
- Matcha-Pulver auf den Teig in einer Schüssel sieben, Vanillepaste zugeben und mit den Händen unterkneten. Rosenwasser, gemahlene Rosenblüten (oder Lebensmittelfarbe) und Erdbeeren zur anderen Teighälfte geben und mit den Händen gleichmäßig einarbeiten.
- Etwa 2 TL des Matcha-Teigs und 2 TL des Rosen-Erdbeer-Teigs abnehmen und zu einem Bällchen formen, sodass eine marmorierte Kugel entsteht. Mit dem restlichen Teig wiederholen. Die Kekse auf die Bleche legen, leicht flach drücken und etwas Abstand zwischen ihnen lassen, da sie beim Backen auseinanderlaufen.
- Die Cookies im vorgeheizten Backofen 15–18 Minuten backen (nach 15 Minuten haben die Kekse einen leicht zähen Kern, nach 18 Minuten sind sie knuspriger). Die Kekse sind nach dem Backen noch etwas weich, werden aber beim Abkühlen fest. Mindestens 10 Minuten auf dem Blech auskühlen lassen, dann zum vollständigen Abkühlen auf ein Kuchengitter legen. Nach Belieben mit einer großen Tasse Matcha-Tee mit Milch servieren.
Erdbeer-Rhabarber-Biskuitkuchen
© Matilda Pammen
ZUTATEN FÜR 6 KLEINE TÖRTCHEN
Törtchen:
- Butter zum Einfetten
- 150 g Weizenmehl plus mehr zum Bestäuben
- 200 g Crème fraîche
- 165 g feinster Zucker
- 1 TL Vanillepaste
- 2 Eier
- 1 ½ TL Backpulver
- TL feines Meersalz
Füllung:
- 200 g Obers
- 100 g griechisches Joghurt
- 1 EL Staubzucker plus mehr zum Bestäuben
- 1 TL Rosenwasser
- 160 g Erdbeer-Rhabarber-Konfitüre
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 160 °C Heißluft vorheizen und eine große 6er-Muffinform (je 180 ml Fassungsvermögen) mit weicher Butter einfetten. Die Vertiefungen mit etwas Mehl bestäuben und überschüssiges Mehl abklopfen.
- Für den Teig Crème fraîche, Zucker und Vanillepaste in eine große Rührschüssel geben und per Hand mit einem Schneebesen verrühren. Nicht zu lange rühren, die Creme wird sonst zu fest.
- Eier einzeln unterrühren. Mehl, Backpulver und Salz hinzufügen und kurz unterarbeiten, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig gleichmäßig in die Vertiefungen der Form füllen, die Oberfläche glatt streichen und die Form einige Male vorsichtig auf die
- Arbeitsfläche klopfen, damit Luftbläschen entweichen können. Im vorgeheizten Backofen 15–20 Minuten backen, bis die Törtchen aufgegangen und gar sind. Die Törtchen in der Form 10 Minuten abkühlen lassen, dann vorsichtig stürzen und auf einem Rost vollständig abkühlen lassen.
- Für die Füllung Obers, Joghurt, Staubzucker und Rosenwasser aufschlagen, bis sich feste Spitzen bilden. Die Törtchen horizontal halbieren. Die unteren Hälften großzügig mit der Crème bestreichen, dann einen Löffel Konfitüre daraufgeben. Vorsichtig die oberen Törtchenhälften aufsetzen und mit reichlich Staubzucker bestäuben.
KLEINE KUCHEN, TARTES & MEHR. Ars Vivendi/ 29,50 Euro