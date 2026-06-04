Grillinspiration
Jamie Oliver: 2 BBQ-Rezepte vom Starkoch
Suchen Sie noch nach sommerlicher BBQ-Inspiration? Wer könnte diese besser liefern als Starkoch Jamie Oliver. Der internationale Küchenstar und neue Weber-Testimonial bringt frische Ideen auf den Grill, die perfekt zu langen Sommerabenden mit Familie und Freund passen.
Dass Jamie Oliver schon seit Jahren auf Weber setzt, kommt nicht von ungefähr. "Für mich ist die Qualität von Weber unübertroffen. Ich grille seit Jahren auf Weber – das gibt mir die Freiheit, kreativ zu sein. Und nichts geht über diesen echten Grillgeschmack", so Oliver.
Die Rezepte von Jamie Oliver bringen genau jene Leichtigkeit auf den Grill, die den Sommer ausmacht: unkompliziert, kreativ und voller Geschmack. Ob schnelle Tacos oder aromatisch geräucherte Makrele – seine Grillideen sind wie gemacht für lange Abende, spontane Einladungen und gesellige Runden mit Familie und Freunden. Im Mittelpunkt stehen einfache Zubereitung, intensive Aromen und Gerichte, die zum Teilen einladen. In Kombination mit den smarten Neuheiten von Weber entsteht so ein modernes BBQ-Gefühl, das weit über klassisches Grillen hinausgeht.
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SMASHED BEEF TACOS VON JAMIE OLIVER
Knusprige Rindfleisch-Tacos mit Grünem-Tomaten-Salsa Topping, frischem Schmand und cremigem Avocado Dip – das ist Partyfood in Bestform. Für eine große Gruppe können die Zutaten ganz einfach verdoppelt oder sogar verdreifacht werden.
Zutaten für 4 Personen
- 1 Zwiebel
- 1 frische rote Chili
- 3 frische Jalapenos
- 3 grüne Tomaten
- 1 Bund Koriander
- 2 Limetten
- Natives Olivenöl extra
- 1 Avocado
- 500 g Hackfleisch
- 1 Knoblauchzehe
- 1/2 TL Kreuzkümmel (gemahlen)
- 1/2 TL Oregano (getrocknet)
- 1/2 TL Paprikapulver
- 1/2 TL Koriandersamen
- 8 kleine Tortillas
- 50 g Cheddarkäse
- 200 ml Schmand
- Die Slate Plancha mit geöffnetem Deckel ca. 15 Minuten bei starker Hitze vorheizen, bis eine Temperatur von ca. 290 °C erreicht ist.
- Die Zwiebel schälen und vierteln, die rote Chili und die Jalapeños einstechen, mit den ganzen Tomaten auf die vorgeheizte Slate Plancha legen und 8 Minuten lang von allen Seiten scharf anbraten. Grillgut vom Grill nehmen und zur Seite legen.
- Sobald die rote Chili abgekühlt ist, fein hacken und zum Garnieren beiseitelegen. Die Jalapeños und Tomaten zusammen mit dem Koriander (inklusive Stielen) fein hacken, einige Korianderblätter vorher zum Garnieren beiseitelegen. Die Zutaten in eine Schüssel geben, den Saft einer halben Limette darüber auspressen und 1 EL natives Olivenöl einrühren. Eine halbe Knoblauchzehe schälen, fein hacken, untermischen und abschmecken.
- Die Avocado halbieren, entkernen, schälen und in feine Scheiben schneiden. Mit dem restlichen Saft der Limette und ½ EL nativem Olivenöl beträufeln.
- Das Hackfleisch in eine große Schüssel geben. Die restliche Knoblauchzehe schälen und fein reiben. Kreuzkümmel, Oregano, geräuchertes Paprikapulver, Koriandersamen sowie eine gute Prise Meersalz und schwarzen Pfeffer hinzufügen und alles gut vermengen.
- Die Hackfleischmischung in 8 Bällchen formen und gleichmäßig verteilt auf die heiße Slate Plancha legen.
- Je eine Tortilla auf ein Hackbällchen legen und auf die Slate Plancha drücken. 3 Minuten anbraten, dann vorsichtig mit einem Planchawender wenden. Den Käse darüber reiben und schmelzen lassen, während die Tortilla darunter knusprig wird. Anschließend die Tortillas vorsichtig mit dem Wender zusammenklappen.
- Die Tacos auf ein Servierbrett legen, mit etwas Salsa befüllen, einen Klecks Schmand darauf geben und die Avocadoscheiben gleichmäßig verteilen. Die gehackte rote Chilischote und die Korianderblätter darüberstreuen. Mit Limettenvierteln zum Beträufeln servieren.
HEISS GERÄUCHERTE MAKRELE VON JAMIE OLIVER
Knusprig geräucherte Makrele trifft auf zart-fluffige junge Kartoffeln und süße Baby-Rote-Bete, harmonisch vereint in einem ausdrucksstarken Meerrettich-Dressing – ein raffiniertes Gericht mit überraschend unkomplizierter Zubereitung.
Zutaten für 2 Personen
- 2 x 80 g Makrelenfilets
- 1 1/2 Zitronen
- 300 g Drillinge (junge Kartoffeln)
- 300 g Baby-Rote-Beete
- 5 cm frischer Meerrettich
- 2 EL Naturjoghurt
- Natives Olivenöl extra
- 160 g Brunnenkresse oder saisonale Blattsalate
- 1/2 Bund Schnittlauch
Zubehör
- 1 Handvoll Weber Apfelholz-Räucherchips
- Dampf-/Räucherbehälter
- Thermometer
- Eine Handvoll Räucherchips 30 Minuten in Wasser einweichen.
- Den Grill so vorbereiten, dass der Räucherbehälter auf der linken und der Grillrost auf der rechten Seite positioniert ist. Die Chips abtropfen lassen, in den Räucherbehälter geben und den Grill 15 Minuten auf hoher Stufe vorheizen, bis Rauch entsteht. Anschließend die Hitze auf mittlere bis niedrige Stufe reduzieren.
- Die Makrelenfilets rundum mit Meersalz würzen. Eine Zitrone halbieren.
- Kartoffeln und Baby-Rote-Bete bei geschlossenem Deckel 25 Minuten auf der Grillseite garen, dabei regelmäßig wenden, bis sie außen knusprig und innen weich sind. Die Makrele in den letzten 10 Minuten über dem Räucherbehälter garen. Die Zitronenhälften in den letzten 3 Minuten mit der Schnittfläche nach unten angrillen.
- Inzwischen den Meerrettich schälen und fein in eine große Schüssel reiben. Mit dem Joghurt verrühren, den Saft der gegrillten Zitrone hinzufügen und 1 Esslöffel natives Olivenöl unterrühren. Mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken.
- Die Brunnenkresse auf Teller verteilen. Die gegarten Kartoffeln leicht aufdrücken, darauf anrichten und etwas Meerrettich-Dressing darüber geben.
- Die Rote Bete leicht abkühlen lassen, die Schale abziehen und in das restliche Dressing geben. Mit einer Gabel grob zerdrücken und auf die Teller verteilen. Die geräucherte Makrele darauf anrichten, mit fein geschnittenem Schnittlauch bestreuen und mit Zitronenspalten zum Beträufeln servieren.
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