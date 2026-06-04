Jamie Oliver: 2 BBQ-Rezepte vom Starkoch

Sommer, Sonne, Grillduft: Wenn die Temperaturen steigen, beginnt die schönste Zeit für alle BBQ-Fans. Starkoch Jamie Oliver zeigt gemeinsam mit Weber, wie unkompliziert, kreativ und köstlich Grillen sein kann. Wir verraten zwei köstliche Rezepte des britischen Starkochs.

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Suchen Sie noch nach sommerlicher BBQ-Inspiration? Wer könnte diese besser liefern als Starkoch Jamie Oliver. Der internationale Küchenstar und neue Weber-Testimonial bringt frische Ideen auf den Grill, die perfekt zu langen Sommerabenden mit Familie und Freund passen.

Dass Jamie Oliver schon seit Jahren auf Weber setzt, kommt nicht von ungefähr. "Für mich ist die Qualität von Weber unübertroffen. Ich grille seit Jahren auf Weber – das gibt mir die Freiheit, kreativ zu sein. Und nichts geht über diesen echten Grillgeschmack", so Oliver.

Die Rezepte von Jamie Oliver bringen genau jene Leichtigkeit auf den Grill, die den Sommer ausmacht: unkompliziert, kreativ und voller Geschmack. Ob schnelle Tacos oder aromatisch geräucherte Makrele – seine Grillideen sind wie gemacht für lange Abende, spontane Einladungen und gesellige Runden mit Familie und Freunden. Im Mittelpunkt stehen einfache Zubereitung, intensive Aromen und Gerichte, die zum Teilen einladen. In Kombination mit den smarten Neuheiten von Weber entsteht so ein modernes BBQ-Gefühl, das weit über klassisches Grillen hinausgeht.

SMASHED BEEF TACOS VON JAMIE OLIVER

Knusprige Rindfleisch-Tacos mit Grünem-Tomaten-Salsa Topping, frischem Schmand und cremigem Avocado Dip – das ist Partyfood in Bestform. Für eine große Gruppe können die Zutaten ganz einfach verdoppelt oder sogar verdreifacht werden.

© weber.com

Zutaten für 4 Personen 1 Zwiebel

1 frische rote Chili

3 frische Jalapenos

3 grüne Tomaten

1 Bund Koriander

2 Limetten

Natives Olivenöl extra

1 Avocado

500 g Hackfleisch

1 Knoblauchzehe

1/2 TL Kreuzkümmel (gemahlen)

1/2 TL Oregano (getrocknet)

1/2 TL Paprikapulver

1/2 TL Koriandersamen

8 kleine Tortillas

50 g Cheddarkäse

200 ml Schmand Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Die Slate Plancha mit geöffnetem Deckel ca. 15 Minuten bei starker Hitze vorheizen, bis eine Temperatur von ca. 290 °C erreicht ist. Die Zwiebel schälen und vierteln, die rote Chili und die Jalapeños einstechen, mit den ganzen Tomaten auf die vorgeheizte Slate Plancha legen und 8 Minuten lang von allen Seiten scharf anbraten. Grillgut vom Grill nehmen und zur Seite legen. Sobald die rote Chili abgekühlt ist, fein hacken und zum Garnieren beiseitelegen. Die Jalapeños und Tomaten zusammen mit dem Koriander (inklusive Stielen) fein hacken, einige Korianderblätter vorher zum Garnieren beiseitelegen. Die Zutaten in eine Schüssel geben, den Saft einer halben Limette darüber auspressen und 1 EL natives Olivenöl einrühren. Eine halbe Knoblauchzehe schälen, fein hacken, untermischen und abschmecken. Die Avocado halbieren, entkernen, schälen und in feine Scheiben schneiden. Mit dem restlichen Saft der Limette und ½ EL nativem Olivenöl beträufeln. Das Hackfleisch in eine große Schüssel geben. Die restliche Knoblauchzehe schälen und fein reiben. Kreuzkümmel, Oregano, geräuchertes Paprikapulver, Koriandersamen sowie eine gute Prise Meersalz und schwarzen Pfeffer hinzufügen und alles gut vermengen. Die Hackfleischmischung in 8 Bällchen formen und gleichmäßig verteilt auf die heiße Slate Plancha legen. Je eine Tortilla auf ein Hackbällchen legen und auf die Slate Plancha drücken. 3 Minuten anbraten, dann vorsichtig mit einem Planchawender wenden. Den Käse darüber reiben und schmelzen lassen, während die Tortilla darunter knusprig wird. Anschließend die Tortillas vorsichtig mit dem Wender zusammenklappen. Die Tacos auf ein Servierbrett legen, mit etwas Salsa befüllen, einen Klecks Schmand darauf geben und die Avocadoscheiben gleichmäßig verteilen. Die gehackte rote Chilischote und die Korianderblätter darüberstreuen. Mit Limettenvierteln zum Beträufeln servieren.

HEISS GERÄUCHERTE MAKRELE VON JAMIE OLIVER

Knusprig geräucherte Makrele trifft auf zart-fluffige junge Kartoffeln und süße Baby-Rote-Bete, harmonisch vereint in einem ausdrucksstarken Meerrettich-Dressing – ein raffiniertes Gericht mit überraschend unkomplizierter Zubereitung.

Zutaten für 2 Personen 2 x 80 g Makrelenfilets

1 1/2 Zitronen

300 g Drillinge (junge Kartoffeln)

300 g Baby-Rote-Beete

5 cm frischer Meerrettich

2 EL Naturjoghurt

Natives Olivenöl extra

160 g Brunnenkresse oder saisonale Blattsalate

1/2 Bund Schnittlauch Schwierigkeit: 2/3 Preis: 2/3 Zeit: 1 Std. 30 Min. Personen: 2

Zubehör

1 Handvoll Weber Apfelholz-Räucherchips

Dampf-/Räucherbehälter

Thermometer