BBQ-Guide für Wien: Die besten Grillplätze der Stadt im Überblick

Es gibt kein besseres Wetter, um endlich wieder den Griller anzuwerfen! Wer in der Stadt wohnt und keinen eigenen Balkon oder Garten besitzt, muss jedoch nicht auf rauchige BBQ-Aromen verzichten. Wir verraten die besten öffentlichen Spots in Wien, an denen Sie Ihr Grillgut wenden können.

Es ist wieder so weit: Die Grillsaison ist eröffnet! Egal, ob Ihnen beim Gedanken an ein saftiges Steak das Wasser im Mund zusammenläuft oder Sie den würzigen Duft von gegrilltem Halloumi lieben: Beim Grillen kommt einfach jeder Geschmack auf seine Kosten. Doch bevor der Rost glüht und das erste Zischen der Kohlen ertönt, stellt sich für viele Wienerinnen und Wiener die Frage: Wo darf man eigentlich grillen, ohne Ärger zu bekommen?

Die gute Nachricht: Wien ist ein echtes BBQ-Paradies und bietet sowohl für spontane Park-Griller als auch für größere Gruppen die perfekten Zonen für dieses beliebte Freizeitvergnügen.

Die "Bring Your Own Grill"-Zonen

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Für alle, die spontan den Kohlesack schnappen wollen, bietet die Stadt acht ausgewiesene und völlig kostenlose Grillzonen. Hier lautet das Prinzip: First come, first serve! Eine Reservierung ist nicht möglich. Wichtig: Sie müssen unbedingt Ihren eigenen Griller (Bodenfeuer sind tabu!) sowie Holzkohle mitbringen.

Je nachdem, in welcher Kulisse Sie Ihre Würstchen brutzeln wollen, haben Sie in Wien die Qual der Wahl:

Für Wasser-Liebhaber & Sonnenanbeter:

11. Bezirk: Am Donaukanal (Alberner Hafenzufahrtstraße) – Urbane Vibes direkt am Wasser.

21. Bezirk: Brigittenauerbucht – Urlaubsfeeling auf der Donauinsel.

22. Bezirk: Steinspornbrücke – Weitläufige Wiesen und perfekt für den Sonnenuntergang auf der Insel.

Für Natur- & Wald-Fans:

16. Bezirk: Steinbruchwiese – Mitten im idyllischen Ottakringer Wald.

17. Bezirk: Rohrerbadwiese – Umgeben von Grün, ideal für den Familienausflug.

19. Bezirk: Krapfenwaldgasse – Grillen in nobler Nachbarschaft mit einem Hauch von Wienerwald-Romantik.

14. Bezirk: Auhof-Retentionsbecken

23. Bezirk: Draschepark

Die reservierbaren Grillplätze auf der Donauinsel

Sie haben keine Lust, Ihren eigenen Griller quer durch die Stadt zu schleppen, und möchten Ihren Platz zu 100 % sicher haben? Dann sind die 11 exklusiven Grillplätze im Donauinselbereich Ihr Geheimtipp.

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Hier warten ein Betongrill und eine gemütliche Tisch-Bank-Kombination bereits auf Sie und Ihre Freunde. Sie müssen nur noch Kohle und Essen einpacken. Allerdings sind diese Plätze heiß begehrt. Eine Vorab-Reservierung über das Online-Portal der Stadt Wien (MA 45) ist zwingend erforderlich. Eine Buchung kostet 45 Euro.

Die 3 goldenen BBQ-Regeln für Wien

Damit das Outdoor-Vergnügen für alle ein Hit bleibt, gibt es ein paar einfache Spielregeln zu beachten:

Sicherheit geht vor: Verwenden Sie ausschließlich Holzkohle oder Briketts. Offene Holzfeuer sind verboten.

Keine Spuren hinterlassen: Die noch heiße Asche gehört ausschließlich in die dafür vorgesehenen Beton-Behälter. Ihren Restmüll nehmen Sie am besten wieder mit oder werfen Sie ihn in die Tonnen.

Rücksichtnahme: Drehen Sie die Musikboxen nicht bis zum Anschlag auf, damit auch die anderen Parkbesucher und Anrainer das gute Wetter genießen können.

Also: Packen Sie die Kühltasche, trommeln Sie Ihre Freunde zusammen und ab nach draußen.