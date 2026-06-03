Nicht in den USA: Hier gibt es die besten Burger der Welt

Burger-Weltmeister USA? Nicht ganz. Ein neues Ranking zeigt, dass die besten Burger der Welt mittlerweile in Tokio, Kapstadt oder Madrid serviert werden.

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Wenn es um Burger geht, denken die meisten wohl zuerst an die USA. Schließlich gilt der Burger längst als amerikanische Ikone. Doch ein aktuelles Ranking des Magazins Time Out zeigt: Die besten Burger der Welt findet man mittlerweile an ganz anderen Orten.

Die besten Burger der Welt laut Ranking

Dabei geht es wohlgemerkt nicht um vegetarische oder vegane Varianten, sondern um klassische Burger mit Fleisch-Patties – meist aus Rindfleisch. Laut den Autor des Rankings ist der Burger heute eine Art kulinarische Leinwand, die rund um den Globus völlig unterschiedlich interpretiert wird.

Und die beste Version davon kommt überraschenderweise aus Japan.

Platz 1: Tokio serviert den besten Burger der Welt

Den Spitzenplatz sichert sich das Restaurant Smash Things in Tokio. Der Gewinner-Burger trägt den Namen "Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger" und setzt auf ein Konzept, das aktuell weltweit boomt: den Smash Burger. Dabei wird das Fleisch auf der heißen Grillplatte flach gedrückt, wodurch besonders knusprige Röstaromen entstehen.

Das Erfolgsrezept klingt erstaunlich simpel: hochwertiges Wagyu-Rindfleisch, Käse, Bacon, Zwiebeln und eine hausgemachte Sauce im Thousand-Island-Stil.

Gerade diese Einfachheit sei laut Time Out das Geheimnis des Burgers. Statt unzähliger Zutaten steht hier die Qualität des Fleisches im Mittelpunkt.

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Platz 2: Kapstadt setzt auf Wagyu aus eigener Zucht

Auch der zweitplatzierte Burger kommt ohne große Spielereien aus. Im Restaurant Zuney Wagyu Burgers in Kapstadt stammt das Wagyu-Rindfleisch sogar von der eigenen Farm. Serviert wird ein klassischer Smash Burger mit eingelegten Gurken, karamellisierten Zwiebeln und einer hauseigenen Sauce. Besonders gelobt werden die knusprigen Ränder des Patties und die intensive Fleischnote.

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Platz 3: Der Luxus-Burger aus Madrid

Wer einen der exklusivsten Burger der Welt probieren möchte, muss nach Madrid reisen. Im Restaurant Nolita werden pro Öffnungszeit nur elf Burger zubereitet. Für rund 22 Euro erhalten Gäste einen Dry-Aged-Beef-Burger im Brezel-Brioche-Brötchen mit süß-scharfer Sauce und einem besonderen Highlight: Champagner-Fonduekäse. Klingt ein bisschen nach Fine Dining zwischen zwei Burgerhälften und genau das dürfte der Reiz sein.

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Kreative Burger erobern die Liste

Während viele der Top-Burger auf Minimalismus setzen, finden sich im Ranking auch einige außergewöhnliche Kreationen. Ein besonders spannendes Beispiel kommt aus London.

Der "Shrimp Kong Baga" von Hanbaagaasuuteeki kombiniert ein klassisches Rindfleisch-Patty mit Garnelen in knuspriger Algenkruste. Dazu kommen Käse und Thousand-Island-Sauce. Surf and Turf, aber auf Burger-Art.

Die 10 besten Burger der Welt

1. Smash Things – Tokio, Japan

Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger mit Wagyu-Rind, Bacon, Käse, Zwiebeln und hausgemachter Thousand-Island-Sauce.

2. Zuney Wagyu Burgers – Kapstadt, Südafrika

Classic Wagyu Smash Burger mit Wagyu-Beef aus eigener Zucht, Pickles und karamellisierten Zwiebeln.

3. Nolita – Madrid, Spanien

Dry-Aged Beef Burger im Brezel-Brioche-Bun mit süß-scharfer Sauce und Champagner-Fonduekäse.

4. Hanbaagaasuuteeki – London, Großbritannien

Shrimp Kong Baga – ein Surf-and-Turf-Burger mit Beef-Patty, Garnelen in Algenkruste, Käse und Thousand-Island-Sauce.

5. MangeDansMonHood – Montréal, Kanada

Double oder Quad Beef Smash Burger mit mehreren knusprig gebratenen Patties.

6. Spécimen Burger – Paris, Frankreich

Smashed Aged Beef Burger mit gereiftem Rindfleisch und intensivem Geschmack.

7. Eat at ROBs – Sydney, Australien

Grass-Fed Beef Smash Burger aus Rindfleisch von Weidetieren.

8. Mafia Bite – Johannesburg, Südafrika

Brisket Burger mit langsam gegarter Rinderbrust.

9. Kiddo – Buenos Aires, Argentinien

Klassischer Beef Burger mit Fokus auf hochwertiges argentinisches Rindfleisch.

10. Ground Burger – Lissabon, Portugal

Black Angus Beef Burger mit saftigem Angus-Rind.

Wo landen die USA?

Erst auf Platz 11 taucht mit der Red Hook Tavern in New York der erste amerikanische Burger im Ranking auf. Für viele Burger-Fans dürfte das fast die größte Überraschung der gesamten Liste sein.

Das Ranking zeigt eindrucksvoll, wie international die Burger-Kultur inzwischen geworden ist. Die besten Burger der Welt entstehen längst nicht mehr nur in den USA, sondern in Tokio, Kapstadt, Madrid oder London.