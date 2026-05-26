Laut Ranking: DAS ist der schönste Strand Italiens

Italien ist und bleibt eines der beliebtesten Reiseziele für Sonnenhungrige. Das neue Ranking von „Europe’s 50 Best Beaches“ zeigt: Gleich neun italienische Strände zählen zu den schönsten Europas. Der beste von ihnen ist ein absoluter Geheimtipp.

Italien kann vieles: Pasta, Aperitivo, Dolce Vita und Strände, die aussehen, als wären sie direkt aus der Karibik importiert. Von Sardinien über Sizilien bis Kalabrien reiht sich entlang der italienischen Küsten ein Traumstrand an den nächsten. Türkisblaues Wasser, weiße Kieselbuchten, goldene Sandstrände und dramatische Felskulissen machen Italien zu einem der schönsten Badeziele Europas.

Das bestätigt nun auch das Ranking „Europe’s 50 Best Beaches 2026“, das von mehr als 1.000 Reiseprofis gewählt wurde. Insgesamt haben es neun italienische Strände in die Top 50 Europas geschafft. Ganz vorne aus italienischer Sicht: Cala dei Gabbiani auf Sardinien, die im Gesamtranking Platz 3 belegt und damit offiziell als schönster Strand Italiens gilt.

Cala dei Gabbiani auf Sardinien ist der schönste Strand Italiens

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Der schönste Strand Italiens liegt an der Ostküste Sardiniens: Cala dei Gabbiani befindet sich an der Küste von Baunei im Golf von Orosei. Die Bucht gilt als natürliche Fortsetzung der berühmten Cala Mariolu und zählt zu den eindrucksvollsten Naturjuwelen der Insel.

Wer hier ankommt, versteht sofort, warum dieser Strand so weit oben im Europa-Ranking gelandet ist: Das Wasser leuchtet in intensivem Türkis, helle Kiesel treffen auf steile Kalksteinfelsen, und rundherum wirkt die Natur fast unberührt. Cala dei Gabbiani ist kein klassischer Strand mit Promenade und Beachclubs, sondern ein Rückzugsort für alle, die Sardinien von seiner wilden Seite erleben wollen.

Erreichbar ist die Bucht meist per Boot, etwa ab Cala Gonone, Arbatax oder Santa Maria Navarrese. Genau das macht ihren Reiz aus: Der Weg dorthin ist bereits Teil des Erlebnisses. Zwischen Felswänden, Grotten und versteckten Buchten zeigt sich die sardische Küste von ihrer spektakulärsten Seite.

Platz 2: La Pelosa, Sardinien

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Auch der zweitschönste Strand des Landes liegt auf Sardinien: La Pelosa liegt bei Stintino im Nordwesten der Insel und ist einer der berühmtesten Strände. Im Gesamtranking liegt der Strand auf Rang 10. Die Bucht ist bekannt für ihren feinen weißen Sand, das flache türkisfarbene Wasser und den Blick auf die kleine Insel mit dem historischen Turm Torre della Pelosa. Der Strand liegt geschützt zwischen Capo Falcone, Isola Piana und Asinara, wodurch das Meer oft besonders ruhig wirkt.

Gerade Familien und alle, die gerne im seichten Wasser baden, lieben La Pelosa. Wegen ihrer Beliebtheit ist der Zugang in der Hochsaison allerdings reguliert. Früh planen lohnt sich!

Platz 13 im Gesamtranking belegt Tuerredda, Sardinien

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Die Spiaggia di Tuerredda liegt im Süden Sardiniens, in der Gemeinde Teulada, zwischen Capo Malfatano und Capo Spartivento. Die Bucht ist berühmt für ihren hellen Sand, das kristallklare Wasser und die kleine vorgelagerte Insel, die nur wenige hundert Meter vom Ufer entfernt liegt.

Tuerredda zählt zu jenen Stränden, bei denen man fast vergisst, dass man in Europa ist. Das Wasser schimmert karibisch, die umliegende Macchia duftet nach Sommer, und die geschützte Lage macht die Bucht zu einem perfekten Ort für einen entspannten Badetag.

Platz 19 im Gesamtranking: Cala Coticcio, Sardinien

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Cala Coticcio liegt auf der Insel Caprera, die zum La-Maddalena-Archipel im Nordosten Sardiniens gehört. Die kleine Bucht wird wegen ihres türkisfarbenen Wassers und der hellen Felsen oft auch „Tahiti“ genannt. Sie befindet sich an der Ostküste Capreras im Gemeindegebiet von La Maddalena.

Der Zugang ist streng geschützt: Wer Cala Coticcio zu Fuß erreichen möchte, braucht in der Regel eine geführte Tour durch den Nationalpark. Alternativ kommt man vom Meer aus in die Nähe der Bucht. Genau diese Abgeschiedenheit macht ihren Zauber aus.

Platz 21 im Gesamtranking: Praia i Focu, Kalabrien

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Mit Praia i Focu schafft es auch Kalabrien in die Liste der schönsten Strände Europas. Die versteckte Bucht liegt bei Capo Vaticano in der Gemeinde Ricadi, an der berühmten Costa degli Dei. Der Strand besteht eigentlich aus mehreren kleinen Buchten, die von hohen Felsen voneinander getrennt werden.

Praia i Focu ist ein Ort für Entdecker: Die Bucht ist fast ausschließlich vom Meer aus erreichbar und wirkt dadurch besonders ursprünglich. Wer mit dem Boot kommt, wird mit glasklarem Wasser, Felskulissen und einer Atmosphäre belohnt, die weit weg vom Massentourismus liegt.

Platz 33 im Gesamtranking: Is Arutas, Sardinien

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Is Arutas liegt auf der Sinis-Halbinsel im Westen Sardiniens, im Gebiet von Cabras. Berühmt ist der Strand vor allem für seinen besonderen Sand: Statt feiner Körnchen besteht er aus kleinen, rund geschliffenen Quarzkügelchen, die an Reiskörner erinnern und in Weiß-, Rosa- und Grüntönen schimmern.

Das Meer ist hier klar und oft etwas wilder als in geschützten Buchten. Is Arutas ist perfekt für alle, die einen Strand suchen, der nicht nur schön, sondern auch wirklich außergewöhnlich ist.

Platz 36 im Gesamtranking: Spiaggia Zingaro, Sizilien

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Die Spiaggia Zingaro liegt in der Riserva Naturale dello Zingaro im Nordwesten Siziliens. Das Naturreservat erstreckt sich entlang der Küste zwischen Scopello und San Vito Lo Capo und gilt als eines der schönsten Küstengebiete der Insel.

Hier gibt es keine großen Hotelanlagen und keine Strandpromenade, stattdessen Wanderwege, kleine Kieselbuchten, klares Wasser und unberührte Natur. Wer baden möchte, muss sich den Strand zu Fuß erwandern. Genau das macht Zingaro so besonders.

Platz 40 im Gesamtranking: Cala Brandinchi, Sardinien

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Cala Brandinchi liegt bei San Teodoro im Nordosten Sardiniens, im Gebiet von Capo Coda Cavallo, fast gegenüber der Insel Tavolara. Wegen ihres hellen Sands und des flachen, leuchtend blauen Wassers wird die Bucht auch „Little Tahiti“ genannt.

Der Strand ist besonders bei Familien beliebt, da das Wasser lange seicht bleibt. Gleichzeitig ist Cala Brandinchi durch ihre Postkartenoptik ein echter Instagram-Hotspot — in der Hochsaison sollte man daher früh kommen oder den Besuch gut planen.

Platz 46 im Gesamtranking: Cala Luna, Sardinien

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Cala Luna liegt im Golf von Orosei an der Ostküste Sardiniens, genau zwischen den Gemeindegebieten von Baunei und Dorgali. Die Bucht ist berühmt für ihre hohen Felswände, das blaue Wasser und die großen natürlichen Höhlen, die am Strand Schatten spenden.

Cala Luna ist einer dieser Strände, die Abenteuer und Entspannung verbinden: Man erreicht ihn per Boot, etwa ab Cala Gonone, oder über Wanderwege durch die wilde Landschaft des Supramonte. Wer dort ankommt, findet eine der ikonischsten Buchten Sardiniens.

Italien dominiert mit Sardiniens Traumküsten

Auffällig ist: Von den neun italienischen Stränden im Ranking liegen gleich sieben auf Sardinien. Die Insel bleibt damit Italiens unangefochtenes Paradies für Strandurlaub. Doch auch Sizilien und Kalabrien zeigen mit Zingaro und Praia i Focu, dass Italiens Küstenvielfalt weit über die berühmten Sardinien-Buchten hinausgeht.

Ob versteckte Felsbucht, karibisch anmutender Sandstrand oder wildes Naturreservat: Wer 2026 Strandurlaub in Italien plant, hat mit diesen neun Adressen die schönsten Argumente für eine Reise ans Meer.