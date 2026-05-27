Das Hawaii Europas: Dieses Insel-Paradies ist noch ein echter Geheimtipp

Sie träumen bei Ihrer Urlaubsplanung von echtem Hawaii-Feeling aber scheuen die lange, teure Anreise? Es geht auch einfacher. Fast direkt vor unserer Haustür liegt eine Inselgruppe mit türkisblauem Wasser, wilden Wasserfällen und üppiger Vegetation, die dem Südsee-Paradies verblüffend ähnlich sieht.

Für einen echten Traumurlaub müssen Sie weder ans andere Ende der Welt reisen noch ein Vermögen ausgeben. Wer von tropischen Landschaften, spektakulären Küsten und entspannter Inselatmosphäre träumt, findet in Europa ein überraschendes Reiseziel, das dem berühmten Hawaii in nichts nachsteht. Und das deutlich näher, günstiger und oft sogar entspannter als der große amerikanische Inselstaat im Pazifik.

Das Hawaii Europas

Warum Sie für das absolute Inselparadies nicht ans andere Ende der Welt fliegen müssen, beweisen die Azoren. Die portugiesische Inselgruppe, bestehend aus neun autonomen Inseln wird von Reiseexperten nicht umsonst als das „Hawaii Europas“ bezeichnet. Wer hier aus dem Flugzeug steigt, taucht in eine Welt ein, die so wunderschön ist, dass man kaum glauben kann, noch in Europa zu sein.

© Getty Images

Vergessen Sie überfüllte Strände. Auf den Azoren regiert die wilde Natur. Genauso wie Hawaii sind die Azoren vulkanischen Ursprungs. Hier erwartet Sie ein ganzjährig sattes Grün. Entdecken Sie auf der Hauptinsel São Miguel den berühmten Zwillingskratersee Sete Cidades oder wandern Sie zum leuchtend blauen Lagoa do Fogo (Feuersee).

Ein absolutes Highlight nach einer ausgiebigen Wanderung: Ein Bad in den heißen, natürlichen Thermalquellen von Furnas oder der Poça da Dona Beija. Umgeben von baumhohen Farnen, dampfenden Erdlöchern und tropischen Pflanzen fühlen Sie sich hier wie in einem exklusiven Natur-Spa.

Atemberaubende Strände

© Getty Images

Die Azoren trumpfen mit pechschwarzen, samtigen Vulkanstränden auf, die aussehen wie von einem anderen Stern. Der riesige Praia de Santa Bárbara auf São Miguel ist das ultimative Surf-Paradies mit perfekten Wellen. Am Praia do Fogo (Feuerstrand) wird das Atlantikwasser durch unterirdische Vulkanquellen erhitzt. Baden im Meer mit Whirlpool-Feeling, wo gibt's denn sowas?! Und wer doch Sehnsucht nach Karibik-Vibes hat, nimmt die Fähre zur Sonnen-Insel Santa Maria. Dort wartet der Praia Formosa, der einzige weiße Puderzucker-Strand der Azoren. Ein absoluter Geheimtipp.

Kein Massentourismus

© Getty Images

Statt Ihr Konto für einen Pazifik-Trip zu sprengen, fliegen Sie auf die Azoren oft in nicht einmal fünf Stunden, beispielsweise über einen unkomplizierten Zwischenstopp in Lissabon. Zudem sind die Azoren bisher weitgehend vom Massentourismus verschont geblieben. Die Folge? Authentische Begegnungen mit unglaublich gastfreundlichen Einheimischen, unberührte Natur und vor allem: Preise für Unterkünfte, Mietwagen und Abendessen, die deutlich entspannter und erschwinglicher sind als auf Maui oder Oahu.