Kroatiens versteckte Traumorte: Hier machen die Einheimischen selbst Urlaub

Kroatien zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen. Doch Hotspots wie Split, Dubrovnik oder Zadar sind in der Hochsaison oft gnadenlos überlaufen. Wer das unberührte Kroatien erleben will, muss den Touristenströmen den Rücken kehren. Wir verraten, wo die Kroaten selbst am liebsten Urlaub machen.

Kroatien ist der absolute Sommer-Sehnsuchtsort. Sonne satt, türkisblaues Meer und malerische Altstädte ziehen uns jedes Jahr magisch an. Doch gerade in der Hochsaison werden viele bekannte Orte von Besucherströmen überlaufen. Wer Kroatien von seiner authentischen Seite erleben möchte, sollte deshalb neue Wege einschlagen, dorthin, wo auch die Kroaten selbst ihre freie Zeit verbringen. Abseits der bekannten Hotspots warten ruhige Küstenorte, versteckte Strände und kleine Inseln, auf denen das Leben noch im entspannten Rhythmus der Adria verläuft.

Silba

© Getty Images

Wer wirklich abschalten und die Welt um sich herum vergessen will, nimmt die Fähre auf die kleine Insel Silba nordwestlich von Zadar. Hier ticken die Uhren anders: Keine Autos, keine Motoren, kein Lärm. Stattdessen erwarten Sie intensiver Pinienduft, das sanfte Rauschen des kristallklaren Meeres und das Zirpen der Zikaden. Die kleinen, oft versteckten Buchten versprühen einen unvergleichlichen, wildromantischen Reiz. Insider-Tipp: Ein Spaziergang zum „Liebesturm“ Toreta. Von oben haben Sie einen atemberaubenden 360-Grad-Blick über die gesamte Insel.

Srima

© Getty Images

Nur wenige Minuten vom bekannten und quirligen Küstenort Vodice entfernt, liegt das verschlafene Srima. Hier hat man den Massentourismus bewusst vor der Tür gelassen. Keine riesigen Hotelketten oder laute Partystrände, stattdessen gemütliche Pensionen, familiäre Ferienwohnungen und stille Buchten mit glasklarem Wasser. Besonders Familien lieben den feinen, sanft abfallenden Kiesstrand. Wer doch etwas Action sucht, radelt ganz entspannt an der Küste entlang bis ins historische Šibenik oder schnappt sich ein Kajak, um die vorgelagerten Inseln zu erkunden.

Pirovac

© Getty Images

Gut versteckt in einer Bucht zwischen Šibenik und Zadar liegt das charmante Pirovac. Mit seiner palmengesäumten Uferpromenade und den rustikalen alten Steinhäusern versprüht der Ort sofort pure Urlaubsentspannung. Die Lage ist zudem der perfekte Ausgangspunkt für Entdecker: Der nahegelegene Naturpark Vransko Jezero ist ein Traum für Wanderer, Radfans und Vogelbeobachter. Auch die weltberühmten Krka-Wasserfälle sind von hier aus in Windeseile erreichbar.

Vukovar

© Getty Images

Vukovar liegt direkt an der Grenze zu Serbien und ist alles andere als ein klassisches Badeziel, doch genau das macht die Stadt so faszinierend. In den 1990er Jahren war die Stadt an der Donau ein Symbol des Kroatienkriegs. Heute zeugen eindrucksvolle Gedenkstätten und historische Ruinen von dieser dramatischen Vergangenheit. Doch Vukovar erstrahlt in neuem Glanz: Liebevoll restaurierte Barockbauten treffen auf moderne Street-Art und eine überraschend pulsierende Kulturszene. Die breite Donau zieht sich wie ein ruhiger Spiegel durch die Landschaft und lädt zu entspannten Spaziergängen, Kajaktouren oder einem Tag am Stadtstrand ein.

Hvar

© Getty Images

Zugegeben, die Stadt Hvar hat mittlerweile ihren Geheimtipp-Status verloren, doch die Kroaten wissen: Die Insel Hvar hat so viel mehr zu bieten als Luxusjachten und wilde Partynächte. Lässt man die Hauptstadt hinter sich, eröffnen sich plötzlich duftende Lavendelfelder, einsame Wanderpfade durch das hügelige Hinterland und stille, türkisblaue Buchten. Die zerklüftete Küste lässt sich wunderbar per Kajak erkunden. Und wer doch ein wenig Historie schnuppern will, schlendert durch die autofreie Altstadt mit ihrem venezianischen Flair oder genießt den Blick vom Fortica über die Pakleni-Inseln.