Bis zu 40 Grad! Zu Pfingsten kommt die erste Hitzewelle

Pünktlich zum Pfingstwochenende steht Spanien vor der ersten großen Hitzewelle des Jahres mit Temperaturen weit über dem Durchschnitt. Auf dem Festland und den Balearen wird es extrem heiß.

Spanien erwartet laut dem Wetterdienst Aemet sommerliche Höchsttemperaturen, die vor allem am Donnerstag und Freitag für extreme Hitze sorgen. Der Freitag wird dabei voraussichtlich der heißeste Tag der Woche. In vielen Regionen des Landes klettern die Temperaturen auf Werte, die fünf bis zehn Grad über den normalen Bedingungen für diese Jahreszeit liegen. Zudem drohen im Südwesten des Landes bereits die ersten Tropennächte.

Rekordtemperaturen im Süden erwartet

Rund um Sevilla sind am Donnerstag und Freitag Temperaturen von bis zu 38 Grad möglich. Auch in anderen Städten Spaniens wird es außergewöhnlich warm. In Badajoz, Toledo, Saragossa und Lleida prognostiziert der Wetterdienst Aemet bis zu 36 Grad, während für die Hauptstadt Madrid Höchstwerte von 34 Grad erwartet werden.

Hitzeglocke schiebt sich über Europa

Verantwortlich für diese extremen Temperaturen ist eine meteorologische Entwicklung aus dem Süden. Laut den Angaben der Experten von Aemet schiebt sich eine Hitzeglocke von Afrika direkt über Teile Spaniens und sorgt für den massiven Temperaturanstieg über das anstehende Pfingstwochenende.