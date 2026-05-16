Autofahrer rast in Menschenmenge: Dann zückt er Messer

Vier Menschen schwer verletzt - Mann wurde festgenommen - Polizei: Keine weitere Gefahr

In der Altstadt der norditalienischen Stadt Modena ist am Samstag ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern hineingefahren.

Mehrere Verletzte

Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti. Der Fahrer, ein Mann in den Dreißigern, sei festgenommen worden. Es bestehe keine weitere Gefahr.

Messer in der Hand

Zuvor hatten italienische Medien berichtet, das Auto sei nach dem Zusammenstoß mit den Menschen in ein Schaufenster gerast. Der Fahrer versuchte zu fliehen und verließ das Auto mit einem Messer in der Hand. Er habe einen Passanten niedergestochen, der versucht habe, ihn aufzuhalten. Anschließend konnte der Mann überwältigt werden.