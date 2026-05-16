Jugendbande soll 13-Jährigen mit Messer bedroht haben

Schockierender Fall in Wien: Drei Jugendliche sollen einen 13-Jährigen auf offener Straße bedroht und ausgeraubt haben. Nach wochenlangen Ermittlungen nahm die Polizei nun einen Verdächtigen fest.

Die Tat soll sich bereits am 7. März in Wien abgespielt haben. Laut Ermittlern sollen drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 16 Jahren einen gleichaltrigen Burschen abgepasst und nach Bargeld durchsucht haben. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Demnach wurde der 13-Jährige bedroht, ehe die mutmaßlichen Täter mit einem kleinen Geldbetrag flüchteten. Ihre Spur führte laut Polizei über die Hernalser Hauptstraße.

Opfer kannte Verdächtigen

Den Ermittlern des Wiener Landeskriminalamts gelang es schließlich, die mutmaßlichen Täter auszuforschen. Entscheidend dabei: Das Opfer kannte einen der Jugendlichen bereits. Über das Umfeld des Verdächtigen konnten die Beamten zwei weitere mutmaßliche Beteiligte identifizieren.

14-Jähriger gesteht

Für den mutmaßlichen Anführer der Gruppe klickten nun die Handschellen. Der 14-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Gegen den 16-jährigen Verdächtigen wurde Anzeige erstattet, er blieb jedoch auf freiem Fuß. Der dritte Tatverdächtige ist erst 13 Jahre alt und damit strafunmündig. Laut Polizei machte er widersprüchliche Angaben und wurde schließlich an seine Erziehungsberechtigten übergeben.