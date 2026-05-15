Schülerin (11) stürzte in Gymnasium aus Fenster

Die 11-Jährige fiel mehr als zwei Meter in die Tiefe. Nun wird dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Verletzung der Aufsichtspflicht nachgegangen - denn es soll mitten im Unterricht passiert sein.

NÖ. Nach einem Fenstersturz einer 11-Jährigen in einem Gymnasium in Wiener Neustadt in der Vorwoche hat die dortige Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen unbekannte Täter aufgenommen. Nachgegangen wird dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung - möglicherweise hat jemand unabsichtlich nachgeholfen oder es ist im Spiel bzw Gerangel passiert - und der Verletzung der Aufsichtspflicht gegen den oder die Lehrer(in), der oder die in der Unterstufenklasse gewesen sein muss.

"Ein Ermittlungsauftrag ist an die Polizei gegangen", betont Behördensprecher Erich Habitzl auf Anfrage. Der Vorfall datiert vom 7. Mai. Die Schülerin stürzte angeblich in einer Unterrichtsstunde aus einem Fenster im ersten Halbstock rund zweieinhalb Meter ab. Das Mädchen wurde in der Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.

"Wir haben sofort die Rettung alarmiert. Die Schulärztin, die sich im Haus befand, kümmerte sich umgehend um die Schülerin", sagte der Direktor des Gymnasiums den "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). "Zudem führte die Polizei noch direkt an der Schule erste Befragungen durch, bei denen unterschiedliche Aussagen gemacht wurden."