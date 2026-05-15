Großspeicheranlage wird in Dürnrohr errichtet

Eine der großen Aufgaben der Energiezukunft wird sein, den Strom aus Photovoltaik und Wind zu speichern und für andere Tageszeiten verfügbar zu halten. Nach einem Großprojekt in Theiß (Bezirk Krems) wird nun auch in Dürnrohr (Bezirk Tulln) eine Großspeicheranlage gebaut.

2019 legte die EVN das Kohlekraftwerk in Dürnrohr still, anschließend wurde dort eine der größten Photovoltaikanlagen des Landes gebaut. Sie ging 2024 in Betrieb und liefert mit 35.600 Modulen Strom.

Kapazität für 6.700 Haushalte

Der nächste Schritt ist jetzt, den Strom auch speichern und für andere Tageszeiten verfügbar zu machen. Dafür wird eine Anlage mit Batteriespeichern, jeder in Containergröße, gebaut. Die 16 Speichercontainer haben eine Leistung von je einem Megawatt Strom und eine Kapazität von insgesamt 64 Megawattstunden. Damit können 6.700 Haushalte einen Tag lang versorgt werden.

Können Schwankungen im Stromnetz schnell ausgleichen

Die beiden Großspeicheranlagen (40 Großspeicherbatterien in Theiß und die 16 in Dürnrohr) haben allerdings auch eine weitere Aufgabe, betont Stefan Zach, Unternehmenssprecher der EVN: „Solche Großspeicher reagieren in Sekundenbruchteilen und können damit Schwankungen im Stromnetz schneller ausgleichen als konventionelle Kraftwerke.“ Dafür stehen jetzt insgesamt 56 Großbatterien in Theiß und Dürnrohr zur Verfügung, sie gelten als zentrale Bausteine für ein klimafreundliches und stabiles Energiesystem der Zukunft.