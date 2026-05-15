NÖ: Rund 29.000 wechselten Energieanbieter

In Niederösterreich haben im ersten Quartal 28.974 Haushalte ihren Strom- oder Gaslieferanten gewechselt – rund 2.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit war Niederösterreich bundesweit das Bundesland mit den meisten Anbieterwechseln.

Von den 28.974 Wechslern in Niederösterreich suchten sich 21.802 einen neuen Strom- und 7.172 einen neuen Gaslieferanten, erklärt Michael Strebl, Vorstand des Strom- und Gasregulators E-Control, aus der aktuell vorliegenden Marktstatistik. Das entspricht Wechselraten von 2,5 Prozent bei Strom und 2,9 Prozent bei Gas.

Geringste Wechselbereitschaft im Westen Österreichs

Österreichweit wechselten heuer im ersten Quartal 137.479 Kunden ihren Lieferanten. Das sind rund 5.000 mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Die Wechselrate betrug bei Strom 1,7 Prozent und bei Gas 2,4 Prozent. Am geringsten blieb die Wechselbereitschaft im Westen Österreichs: In Tirol lag die Strom-Wechselrate bei nur 0,5 Prozent, bei Gas war Vorarlberg mit 0,7 Prozent erneut Schlusslicht.

Energieversorgung im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses

Neuerlich haben geopolitische Krisen die Energieversorgung und -preise in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Steigende Preise auf den Großhandelspreisen hätten sich dadurch kurzfristig recht unterschiedlich für die Endkunden bemerkbar gemacht, sagt Alfons Haber, Vorstand der E-Control. "Zwar sind bei den Haushalten Preissprünge bei Strom und Gas noch nicht so deutlich spürbar, aber natürlich gilt dort ebenfalls: Jede verbrauchte kWh weniger bedeutet weniger finanzielle Belastung“, betont Haber. Gleichzeitig helfe der Tarifkalkulator der E-Control bei der Reduktion der Energiekosten.