Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
NÖ: Rund 29.000 wechselten Energieanbieter
© APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Im ersten Quartal

NÖ: Rund 29.000 wechselten Energieanbieter

15.05.26, 14:27
Teilen

In Niederösterreich haben im ersten Quartal 28.974 Haushalte ihren Strom- oder Gaslieferanten gewechselt – rund 2.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit war Niederösterreich bundesweit das Bundesland mit den meisten Anbieterwechseln. 

Von den 28.974 Wechslern in Niederösterreich suchten sich 21.802 einen neuen Strom- und 7.172 einen neuen Gaslieferanten, erklärt Michael Strebl, Vorstand des Strom- und Gasregulators E-Control, aus der aktuell vorliegenden Marktstatistik. Das entspricht Wechselraten von 2,5 Prozent bei Strom und 2,9 Prozent bei Gas.

Geringste Wechselbereitschaft im Westen Österreichs

Österreichweit wechselten heuer im ersten Quartal 137.479 Kunden ihren Lieferanten. Das sind rund 5.000 mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Die Wechselrate betrug bei Strom 1,7 Prozent und bei Gas 2,4 Prozent. Am geringsten blieb die Wechselbereitschaft im Westen Österreichs: In Tirol lag die Strom-Wechselrate bei nur 0,5 Prozent, bei Gas war Vorarlberg mit 0,7 Prozent erneut Schlusslicht.

Energieversorgung im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 

Neuerlich haben geopolitische Krisen die Energieversorgung und -preise in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Steigende Preise auf den Großhandelspreisen hätten sich dadurch kurzfristig recht unterschiedlich für die Endkunden bemerkbar gemacht, sagt Alfons Haber, Vorstand der E-Control. "Zwar sind bei den Haushalten Preissprünge bei Strom und Gas noch nicht so deutlich spürbar, aber natürlich gilt dort ebenfalls: Jede verbrauchte kWh weniger bedeutet weniger finanzielle Belastung“, betont Haber. Gleichzeitig helfe der Tarifkalkulator der E-Control bei der Reduktion der Energiekosten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen