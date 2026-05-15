Neunkirchen: ÖVP-Teix vs. FPÖ-Fiedler - das ist Brutalität!

Lift-Einbau, Fassade, Fenster: Eine Sanierung für die Musikschule kommt - und Teix versucht, Oppositions-Karrieristen fertig zu machen.

Bürgermeister Peter Teix habe die Rettung der Musikschule im Stadtzentrum „durchgeboxt“, wie er sagt - und jetzt soll die Stadt-Sanierung richtig Fahrt aufnehmen.

Zur Musikschule: Die Bestandspläne für den geplanten Lifteinbau seien fertig. Gleichzeitig habe die Stadt beim Denkmalamt einen Förderantrag für weitere Planungsschritte gestellt. Teix sagt: "Die Musikschule fördert die Talente von morgen. Dafür brauchen wir bestmögliche Rahmenbedingungen!" Dass die Schule überhaupt im Stadtzentrum bleibt, war alles andere als selbstverständlich – er, Teix, habe sich dafür richtig ins Zeug gelegt. Ergebnis: SPÖ, Grüne und FPÖ ziehen alle mit!

Was wird saniert?

© ÖVP Neunkirchen

Lift, Fassade, Fenster, Innenräume - eine Komplettkur für das Kulturjuwel. "Wir gehen es strukturiert an", verspricht Teix.

Und dann wird's politisch heiß!

Beim Wahlkampfauftakt - mit VP-Bezirkschef Hermann Hauer und NR-Abgeordnetem Thomas Elian (beide ÖVP) im Publikum - teilte Teix ordentlich aus: "Wir sehen aktuell zwei Kandidaten aus der Opposition, die Neunkirchen ganz ungeniert für ihre eigene Karriere nutzen wollen. Das lehne ich kategorisch ab!" Einer davon dürfte gewiss der FPÖ-Kandidat Helmut Fiedler sein.

Teix' Erfolgs-Bilanz seit Dezember laut Eigenaussage

Furt-Brücke wird neu gebaut

Rechnungsabschluss um 4,2 Millionen Euro besser als erwartet

Hallenbad bleibt erhalten

Musikschule bleibt in der Innenstadt



Stadtparteiobmann Armin Zwazl legt nach: "Während andere mit Schmutzkübel-Aktionen versuchen zu täuschen, machen wir uns täglich für unsere Stadt stark!" Wahl-Termin ist der 31. Mai! Dass die FPÖ deutlich dagegenhält, ist in ganz Neunkirchen jetzt zu sehen.