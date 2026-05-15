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Neunkirchen: ÖVP-Teix vs. FPÖ-Fiedler - das ist Brutalität!
© ÖVP Neunkirchen

Wahlkampf

Neunkirchen: ÖVP-Teix vs. FPÖ-Fiedler - das ist Brutalität!

15.05.26, 14:16
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Lift-Einbau, Fassade, Fenster: Eine Sanierung für die Musikschule kommt - und Teix versucht, Oppositions-Karrieristen fertig zu machen. 

Bürgermeister Peter Teix habe die Rettung der Musikschule im Stadtzentrum „durchgeboxt“, wie er sagt - und jetzt soll die Stadt-Sanierung richtig Fahrt aufnehmen.
Zur Musikschule: Die Bestandspläne für den geplanten Lifteinbau seien fertig. Gleichzeitig habe die Stadt beim Denkmalamt einen Förderantrag für weitere Planungsschritte gestellt. Teix sagt: "Die Musikschule fördert die Talente von morgen. Dafür brauchen wir bestmögliche Rahmenbedingungen!" Dass die Schule überhaupt im Stadtzentrum bleibt, war alles andere als selbstverständlich – er, Teix, habe sich dafür richtig ins Zeug gelegt. Ergebnis: SPÖ, Grüne und FPÖ ziehen alle mit!

Was wird saniert?

Neunkirchen: ÖVP-Teix vs. FPÖ-Fiedler - das ist Brutalität!
© ÖVP Neunkirchen

Lift, Fassade, Fenster, Innenräume - eine Komplettkur für das Kulturjuwel. "Wir gehen es strukturiert an", verspricht Teix.
Und dann wird's politisch heiß!
Beim Wahlkampfauftakt - mit VP-Bezirkschef Hermann Hauer und NR-Abgeordnetem Thomas Elian (beide ÖVP) im Publikum - teilte Teix ordentlich aus: "Wir sehen aktuell zwei Kandidaten aus der Opposition, die Neunkirchen ganz ungeniert für ihre eigene Karriere nutzen wollen. Das lehne ich kategorisch ab!" Einer davon dürfte gewiss der FPÖ-Kandidat Helmut Fiedler sein.

Teix' Erfolgs-Bilanz seit Dezember laut Eigenaussage

 

  • Furt-Brücke wird neu gebaut
  • Rechnungsabschluss um 4,2 Millionen Euro besser als erwartet
  • Hallenbad bleibt erhalten
  • Musikschule bleibt in der Innenstadt
  •  

Stadtparteiobmann Armin Zwazl legt nach: "Während andere mit Schmutzkübel-Aktionen versuchen zu täuschen, machen wir uns täglich für unsere Stadt stark!" Wahl-Termin ist der 31. Mai! Dass die FPÖ deutlich dagegenhält, ist in ganz Neunkirchen jetzt zu sehen.

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