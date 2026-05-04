Vor Premier: Neues Bayern-Heimtrikot spaltet Fans

Im CL-Halbfinal-Kracher gegen PSG wird der Bayern München zum ersten Mal in seinem neuen Trikot auflaufen. Nach zuletzt vielen Flops stößt das Heimtrikot auf viel Gegenliebe, doch auch einiges an Kritik ist zu finden.

Vor dem wichtigen Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG präsentiert der FC Bayern München sein neues Heimtrikot. Dabei wird auf das klassische Rot mit weißen Akzenten gesetzt. Auf wilde Experimente, wie in den vergangenen Jahren, verzichtet dieses Mal der deutsche Rekordmeister.

Die Fans reagieren laut "FC Bayern Insider" in den sozialen Medien überwiegend positiv auf das neue Heimtrikot. Ein Nutzer schreibt: "Bestes Heimtrikot seit mindestens 19/20." Einer ähnlicher Meinung ist ein weiterer Nutzer: "Viel schöner als diese Saison." Ein User zeigt sich sehr glücklich über das neue Heimtrikot: "Endlich mal ein gutes Trikot – das, das wir bisher benutzt haben, ist einfach furchtbar."

"Das ist doch verrückt"

Doch nicht jeder Fan ist zufrieden mit der Präsentation des neuen Shirts. Vor allem die Details stören einige Bayern-Fans. Ein Nutzer zeigt sich enttäuscht: "Nach all den potenziellen Leaks ist das schon eine leichte Enttäuschung, um ehrlich zu sein. Ich finde, die Streifen sind komplett unnötig, und zu den fetten adidas-Streifen und dem riesigen FC BAYERN will ich gar nix sagen." Ein weiterer schreibt: "Wenn man die Akzente normal gestalten würde, dann 10/10."

Aber auch der Zeitpunkt passt einigen Fans überhaupt nicht. Ein Fan betont: "Warum sollte man ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison IRGENDEINE neue Variable ins Spiel bringen?! Das ist doch verrückt."