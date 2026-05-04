Sechste Pleite in Folge: Chelsea rutscht gegen Forest völlig ab

Der freie Fall der Blues geht ungebremst weiter! Chelsea kassiert gegen ein bärenstarkes Nottingham Forest eine bittere 1:3-Heimpleite und wartet nun schon seit zwei Monaten auf einen vollen Erfolg.

Krisenstimmung pur an der Stamford Bridge! Chelsea hat am Montagnachmittag die nächste bittere Pille schlucken müssen und unterlag Nottingham Forest im eigenen Stadion glatt mit 1:3. Für die Londoner war es bereits die sechste Liga-Niederlage in Folge. Seit dem letzten Sieg gegen Aston Villa am 4. März ist der Club-Weltmeister völlig von der Rolle und stürzte in der Tabelle vom fünften auf den enttäuschenden neunten Rang ab.

Blitzerfolg für die Gäste

Nottingham Forest erwischte einen Traumstart in London. Taiwo Awoniyi (2.) schockte die Blues bereits in der zweiten Spielminute mit der frühen Führung. Nur wenig später legte Igor Jesus (15.) per Elfmeter nach und sorgte für klare Verhältnisse, ehe erneut Awoniyi (52.) kurz nach dem Seitenwechsel den Doppelpack schnürte. Chelsea wirkte defensiv völlig überfordert und fand offensiv kaum Mittel gegen den Europa-League-Halbfinalisten.

Ehrentreffer als schwacher Trost

In der Nachspielzeit gelang Joao Pedro (93.) zwar noch der Ehrentreffer für die Gastgeber, dieser fiel jedoch in die Kategorie Ergebniskosmetik. Immerhin: Sein Tor per Fallrückzieher war ein echtes Highlight in einer ansonsten trostlosen Chelsea-Leistung. Während Nottingham den Vorsprung auf die Abstiegszone drei Runden vor Schluss auf sechs Punkte ausbaute, muss Chelsea dringend die Kurve kriegen – schließlich wartet am 16. Mai noch das große FA-Cup-Finale gegen Manchester City.

Fokus auf Europa League

Für Forest war der Sieg die perfekte Generalprobe für das internationale Geschäft. Bereits am Donnerstag verteidigt das Team bei Aston Villa einen 1:0-Vorsprung, um den Einzug in das Finale der Europa League zu fixieren.