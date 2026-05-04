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Palhinha
© Getty

Tuchel-Wunsch

Bayern-Flop droht zum Millionen-Verlust zu werden

04.05.26, 17:02
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Von Tuchels Wunschspieler zum Streichkandidaten: Der Transfer von Joao Palhinha zu Bayern München droht für den deutschen Meister zu einem Mega-Verlustgeschäft zu werden. 

Thomas Tuchel hat Joao Palhinha im Sommer 2023 klar gefordert. Erst nach Tuchel-Abgang kam er zum deutschen Rekordmeister. Stolze 51 Millionen Euro zahlte die Bayern an Fulham. Dort konnte er nur 25 Einsätze unter Tuchels Nachfolger Vincent Kompany sammeln und kaum einen guten Eindruck hinterlassen. Im vergangenen Sommer folgte eine Leihe zu Tottenham Hotspurs.

Bei den Nordlondonern lief es sportlich katastrophal. Derzeit kämpft der Champions-League-Finalist von 2019 in der Premier League gegen den Abstieg. Palhinha kommt im Verlauf der Saison auf 42 Einsätze. Dabei erzielte er sechs Tore und legte drei weitere vor. Tottenham besitzt eine Kaufoption von 30 Millionen Euro, welche sie im Falle eines Abstiegs mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ziehen werden.

Tottenham mit Vorteilen

Nach 35 Spieltagen stehen die Spurs auf dem 17. Tabellenplatz. Von den Abstiegsplätzen sind sie aber nur einen Punkt entfernt. Tottenham hätte bei einem Verbleib in der Premier League einen großen Vorteil bei den Verhandlungen.

Eine Rückkehr zum FC Bayern München sieht derzeit nicht gut aus. Laut "Absolute Bayern" will der Rekordmeister den 30-Jährigen auf jeden Fall in diesem Sommer verkaufen. Dabei droht sein Abgang zu einem absoluten Minusgeschäft für die Münchner zu werden.

Tottenham würde bei den Verhandlungen am längeren Hebel sitzen. Der Marktwert von Palhinha ist etwa 18 Millionen Euro abgefallen und die Münchner wollen unbedingt verkaufen. Diese Punkte sind Tottenham bekannt und können den Preis noch weiter herunterhandeln. Sicher bleibt, dass Bayern und Palhinha vom 51-Millionen-Euro-Transfer sicher mehr erwartet haben.

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