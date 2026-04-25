1. Konzert nach Drama: Neustart für Wiener Wahnsinn in Aspern

Am Donnerstag (30. April) steigt das große Comeback nach dem Tod von Sänger Martin „Soberl“ Sobotka beim Maibaumfest in Aspern

“Wir freuen uns und sind schon aufgeregt!“ Die Kultband Wiener Wahnsinn legt am Donnerstag (30. April) endlich wieder los. Beim Maibaumfest in Aspern gibt es ab 18.30 Uhr das große Comeback-Konzert nach dem großen Drama. Im September schied ja Sänger Martin „Soberl“ Sobotka aus dem Leben.

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Jetzt, nach einem Zwischenspiel als „Eierspeis47“ mit englischsprachigen Hits von Toto oder Journey legen Christian „Chris“ Bräuer, Christian „Chrisu“ Kisling, Leo Luca „Romeo“ Bei und Martin „Sheriff“ Neuhold wieder gemeinsam los.

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Spannend: „Soberl“ wird dabei nicht wirklich ersetzt. An seiner Stelle stimmen nämlich gleich mehrere Sänger das typische Wahnsinn-Programm rund um die großen Austropop-Klassiker von Wolfgang Ambros, STS oder Kurt Ostbahn und Kulthits wie „Deppert sein“ an.

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Ein feiner Zug, den man unter dem Motto „Wiener Wahnsinn & Friends“ auch am 19. Juni im Tivoli Center beibehalten will. Dazu geht’s am 19. und 20. November auch auf große Fanreise mit der MS Prinzessin Sisi und Ganslessen nach Bratislava.