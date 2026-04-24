Der Teufel trägt Prada Quiz: Wie gut erinnern Sie sich an Teil 1?

Nächste Woche feiert der Kultfilm sein Comeback! Der Teufel trägt Prada 2 startet ab 30. April 2026 in den österreichischen Kinos. Doch bevor wir uns den zweiten Teil ansehen, testen wir Ihr Fashion-Wissen aus dem ersten Film. Nur echte Mode-Insider bestehen diesen Der Teufel trägt Prada-Quiz!

Als Der Teufel trägt Prada im Jahr 2006 in die Kinos kam, wurde aus einer bissigen Mode-Satire über Nacht ein absoluter Kultfilm. Die Story rund um die junge Journalistin Andy Sachs (Anne Hathaway), die plötzlich in der gnadenlosen Fashion-Welt landet, hat sich längst ins Popkultur-Gedächtnis eingebrannt – genauso wie die eiskalten Aussagen von Miranda Priestly (Meryl Streep) und die ikonischen Runway-Looks.

Fast zwei Jahrzehnte später ist der Film aktueller denn je: Zwischen Karriere, Selbstverwirklichung und der Frage, wie viel man für den Erfolg opfern will, trifft die Geschichte immer noch einen Nerv. Umso größer ist die Vorfreude: Mit dem zweiten Teil kehren die Stars zurück auf die Leinwand – und wir dürfen endlich erfahren, wie es mit Andy, Emily, Miranda, Nigel & Co. weitergeht.

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Der Teufel trägt Prada: Der große Fan-Check

Wie gut kennen Sie den Film wirklich? Erinnern Sie sich an die kleinen Details, ikonischen Szenen und genau jene Momente, die echte Fans sofort erkennen? Genau das können Sie jetzt testen: Unser Quiz beginnt entspannt, hat es aber schnell in sich – und bringt selbst eingefleischte Fashion-Fans ins Grübeln.

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Machen Sie jetzt das Quiz und finden Sie heraus, ob Sie Runway-tauglich sind – oder ob noch Luft nach oben ist!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Sind Sie bereits auf Miranda-Level unterwegs – oder fühlen Sie sich eher wie am ersten Tag bei Runway?

Egal, ob Sie jede Szene auswendig kennen oder jetzt Lust bekommen haben, den Film noch einmal zu sehen: Der Teufel trägt Prada bleibt ein zeitloser Klassiker, der einfach nie aus der Mode kommt. Und bis der zweite Teil endlich in die Kinos kommt, gilt: noch einmal eintauchen, Lieblingsszenen genießen – und vielleicht das eigene Fashion-Wissen auffrischen.