Wow-Figur! Jennifer Lopez begeistert im Retro-Bikini

Jennifer Lopez setzt auf Old-Hollywood-Glamour: In einem weißen Retro-Bikini und mit Polka-Dot-Heels zeigt sich die Sängerin auf Instagram von ihrer glamourösen Seite.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jennifer Lopez weiß offenbar genau, wie man einen Sommerlook zum Hingucker macht. In neuen Instagram-Schnappschüssen präsentiert sich die Sängerin in einem weißen Zweiteiler, der an die ikonischen Pin-up-Looks der 1950er-Jahre erinnert.

Bikini trifft auf Old-Hollywood-Glamour

Für die Fotos posiert Lopez vor einer Kleiderstange und kombiniert den weißen Bikini mit gepunkteten High Heels und einer kleinen, quadratischen weißen Handtasche. Ein gemustertes Kopftuch, das sie um ihre karamellfarbenen Haare gebunden hat, macht den Retro-Look komplett. Dazu trägt die Sängerin eine schwarze Sonnenbrille und setzt damit auf genau jene Mischung aus Glamour und lässiger Attitüde, für die die großen Hollywood-Ikonen vergangener Jahrzehnte bekannt waren. "Die Löwen-Saison geht weiter", schrieb Lopez zu den Bildern und spielte damit auf ihr Sternzeichen an.

Auch im weißen Kleid macht sie Eindruck

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Neben den Bikini-Fotos veröffentlichte Lopez außerdem ein Polaroid, auf dem sie ein weißes Kleid mit tiefem Ausschnitt und raffinierten Cut-outs trägt. Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten: Auch ihre Freundin Jessica Alba reagierte mit Herzaugen- und Feuer-Emoji. Fans feierten Lopez für ihren Look und bezeichneten sie unter anderem als "Body-Vorbild".

Familienzeit vor dem nächsten Kapitel

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Abseits der glamourösen Aufnahmen steht für Lopez derzeit auch ihre Familie im Mittelpunkt. Erst kürzlich teilte die Sängerin Eindrücke von einem gemeinsamen Roadtrip durch Italien mit ihren Zwillingen Max und Emme. Die beiden sind inzwischen 18 Jahre alt und stehen vor dem nächsten großen Lebensabschnitt: dem College. Für Lopez offenbar ein emotionaler Moment. Ihren Italien-Trip bezeichnete sie als gemeinsame Zeit, bevor die Zwillinge das Elternhaus verlassen.

So zeigt Jennifer Lopez aktuell gleich zwei Seiten ihres Lebens: Glamour und Familienmomente und jede Menge sommerliche Lebensfreude.