Babybauch trifft Low Waist: Anne Hathaway sorgt auf Red Carpet für Aufsehen

Babybauch trifft auf Low-Waist-Jeans und Satin: Anne Hathaway sorgt bei der Premiere ihres neuen Films erneut mit einem außergewöhnlichen Schwangerschaftslook für Aufsehen.

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Anne Hathaway ist wieder auf Pressetour und sorgt dabei nicht nur mit ihrem neuen Film für Aufmerksamkeit. Bei der Weltpremiere von "The End of Oak Street" in Kalifornien stand auch ihr wachsender Babybauch im Mittelpunkt. Die 43-Jährige erwartet ihr drittes Kind und beweist einmal mehr, wie vielseitig Umstandsmode sein kann.

Satin trifft auf Low-Waist-Jeans

Für den roten Teppich entschied sich Hathaway für einen überraschenden Mix: Zu einer tief sitzenden Jeans kombinierte sie ein hellblaues Satin-Top von Atelier Prabal Gurung, das ihren Babybauch bewusst freilässt. Besonders spektakulär wird der Look auf der Rückseite: Das Oberteil geht in eine lange Schleppe über, deren kräftig rotes Innenfutter für einen auffälligen Kontrast zum hellblauen Satin sorgt. Dazu trägt Hathaway spitze rote Pumps, die das kräftige Rot der Schleppe wieder aufgreifen. Goldene Ohrringe, mehrere Armreifen und Ringe runden das Styling ab. Ein weiterer Hingucker: ihre knallroten Lippen.

Babybauch statt klassischer Umstandsmode

Anne Hathaway in hellblauem ärmellosem Oberteil und Jeans © Variety via Getty Images

Statt den Bauch unter weit geschnittenen Kleidern verschwinden zu lassen, setzt Hathaway ihn bewusst in Szene. Die Kombination aus lässiger Jeans und glamourösem Satin wirkt dabei gleichzeitig modern und unkompliziert. Damit reiht sich der Auftritt in eine ganze Serie von Schwangerschaftslooks ein, mit denen die Schauspielerin derzeit für Begeisterung sorgt. Bereits während ihrer Pressetour zu "The Odyssey" präsentierte sie ihren Babybauch in sehr unterschiedlichen Looks von figurbetonten Outfits bis hin zu glamourösen Roben.

Schwangerschaft als Fashion-Statement

Anne Hathaway bei Weltpremiere von "The End of Oak Street" © Deadline via Getty Images

Hathaway gab ihre Schwangerschaft im Juni mit einem Instagram-Post bekannt. Für sie und ihren Ehemann Adam Shulman ist es das dritte gemeinsame Kind. Die beiden haben bereits die Söhne Jonathan und Jack. Inzwischen gehört der Babybauch ganz selbstverständlich zu Hathaways aktuellen Red-Carpet-Looks. Und der jüngste Auftritt zeigt: Klassische Umstandsmode braucht es dafür offenbar nicht. Mit einem gekonnten Styling wird selbst eine tief sitzende Jeans zum glamourösen Premiere-Look.