Die Original-Kostüme aus "Der Teufel trägt Prada 2" werden versteigert

Nachdem die lang ersehnte Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" im April 2026 weltweit die Kinokassen stürmte, gibt es jetzt für alle Fashionistas die Chance ihres Lebens: Miranda Priestly öffnet den wohl begehrtesten Kleiderschrank der Filmgeschichte. Das Auktionshaus Christie’s in New York bringt die Kostüme der Stars unter den Hammer.

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Wer schon immer davon geträumt hat, einmal im Leben durch die heiligen Hallen des "Runway"-Magazins zu stöckeln, kann nun zumindest die passenden Outfits dafür ergattern. Zwischen dem 1. und 15. September 2026 veranstaltet Christie’s eine exklusive Online-Auktion. Hier werden originale Designer-Stücke, Schuhe, Taschen und Luxus-Accessoires aus dem Kino-Hit versteigert. Wie schon beim ersten Film im Jahr 2006, war es Meryl Streep selbst, die diese Charity-Auktion ins Leben gerufen hat.

Diese Original-Kostüme werden versteigert

Für Modebegeisterte geht mit dieser Auktion ein Traum in Erfüllung: Versteigert werden ikonische Designs, die bereits von Stars wie Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley und Lady Gaga getragen wurden. Hier sind einige der ikonischsten Stücke der Auktion:

Mirandas Designerstücke: Unter anderem wird die markante Quastenjacke von Dries Van Noten versteigert, die Miranda während eines intensiven Meetings bei Runway trug. Auch ein streng geschnittener, schwarz-weißer Schiaparelli-Blazer der Chefredakteurin ist Teil der Kollektion.

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Andys legendärer Fashion-Fauxpas: Neben einem klassischen coelinblauen ("cerulean") Pullover gibt es auch das Niki-Kleid von Gabriela Hearst, das Andy (Anne Hathaway) im Film in den Hamptons trug. Das pikante Detail: Es wird laut Christie's inklusive der im Film durch ein Versehen entstandenen Essensflecken versteigert.

© GC Images

Emilys Luxus-Bling: Der sagenhafte, 100.000 Dollar teure "Bone Cuff"-Armreif von Elsa Peretti (Tiffany & Co.), getragen von Emily Blunt.

Lady Gagas Federkleid: Lady Gaga steuerte mit "Runway" nicht nur Musik zum Soundtrack bei, sondern trug in dem dazugehörigen Musikvideo auch ein atemberaubendes, mit schwarzen Federn besetztes Maxi-Kleid der Marke Bad Binch TONGTONG von Terrence Zhou.

Die roten Valentino-Pumps: Ein handsignierter Prototyp der berühmten Valentino Garavani Rockstud-Pumps, die Meryl Streep schon im ersten Teaser-Trailer des Films trug, lässt die Herzen der Schuh-Liebhaber höherschlagen.

Glamour für den guten Zweck

Die Versteigerung ist weit mehr als nur ein Fest der Mode. Da die Handlung von "Der Teufel trägt Prada 2" den aktuellen Überlebenskampf der Printmedien und der Journalismus-Branche thematisiert, spendet Meryl Streep die Erlöse der Auktion an das Committee to Protect Journalists (CPJ) sowie an den Council of Fashion Designers of America (CFDA).

"Bitte schließen Sie sich uns an, wenn wir Wahrheit und Schönheit, Schönheit und Wahrheit feiern!", appelliert Streep in einem offiziellen Statement. „Rüsten Sie sich rechtzeitig für den Herbst aus und bieten Sie fleißig mit!“

Für alle, die einfach nur staunen wollen

Wer nicht das nötige Kleingeld für ein Gebot hat, kann trotzdem etwas Hollywood-Luft schnuppern: Vom 8. bis 13. September 2026 findet am New Yorker Rockefeller Plaza bei Christie’s eine kostenlose, öffentliche Ausstellung der Stücke statt. Am 10. September, pünktlich zur New York Fashion Week, gibt es zudem eine exklusive Live-Auktion samt Cocktail-Party für geladene Gäste, die von Rachel Koffsky Parker geleitet wird.