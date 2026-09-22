Luxus-Look zum kleineren Preis: Donatella Versace launcht neue Marke

Donatella Versace meldet sich kreativ zurück: Gemeinsam mit dem Onlinehändler Revolve gründet die Designerin eine neue Fashion- und Beauty-Marke. Der große Unterschied zu Versace? Die Produkte dürften deutlich erschwinglicher werden.

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Donatella Versace ist zurück – allerdings nicht bei Versace. Rund eineinhalb Jahre nach ihrem Abschied von der kreativen Spitze des italienischen Modehauses startet die 71-Jährige ein völlig neues Kapitel. Gemeinsam mit dem bei Millennials und der Gen Z beliebten US-Onlinehändler Revolve entwickelt sie eine eigenständige Mode- und Beauty-Marke.

Der Name des Labels wird noch geheim gehalten, der Start ist für 2027 geplant. Donatella Versace übernimmt dabei persönlich die Rolle des Chief Creative Officer und damit die kreative Führung. Den Anfang sollen offenbar Beauty-Produkte machen, später soll das Sortiment um Mode erweitert werden.

Versace-Look ohne Luxuspreis?

Besonders spannend ist die Frage, in welcher Preisklasse Donatellas neue Entwürfe liegen werden. Offizielle Preise wurden bislang zwar noch nicht genannt. Da sich Revolve jedoch gezielt an eine junge, digital affine Kundschaft richtet, ist davon auszugehen, dass die neue Marke deutlich zugänglicher sein wird als Versace.

Zum Vergleich: Für ein Kleid der italienischen Luxusmarke werden aktuell schnell 3.000 Euro oder mehr fällig, Taschen kosten häufig um die 2.500 Euro und selbst einfache Tops bewegen sich oft zwischen 500 und 1.000 Euro. Die neue Kooperation könnte Donatellas unverkennbaren Glamour damit erstmals für ein breiteres Publikum erschwinglich machen. Ein Schnäppchen-Label sollte man allerdings nicht erwarten: Auch Revolve führt zahlreiche hochpreisige Designerbrands.

Donatella will eine neue Generation erreichen

Mit ihrem neuen Projekt richtet sich die Designerin ganz bewusst an jüngere Kundinnen und Kunden. "Ich habe mich immer von der nächsten Generation inspirieren lassen – von Musik, Film, Kunst und natürlich Mode", erklärte sie anlässlich der Bekanntgabe. Die Partnerschaft ermögliche es ihr, diese Zielgruppe auf eine neue und persönlichere Weise zu erreichen.

Genau dabei soll Revolve helfen. Der amerikanische Händler ist für seine starke Social-Media-Präsenz, Influencer-Kooperationen und aufmerksamkeitsstarken Events bekannt. Statt klassischem Luxusmarketing setzt das Unternehmen auf eine digitale Mischung aus Content, Community und Shopping.

© Getty Images

Neustart nach fast 30 Jahren bei Versace

Nach der Ermordung ihres Bruders Gianni Versace im Jahr 1997 übernahm Donatella die kreative Leitung des Familienunternehmens und prägte dessen extravaganten Stil beinahe drei Jahrzehnte lang. Im März 2025 zog sie sich als Chefdesignerin zurück und wechselte in die Rolle der Markenbotschafterin.

Mittlerweile gehört Versace zur Prada Group, die das Modehaus 2025 für rund 1,3 Milliarden Euro übernahm. Mit ihrer neuen Marke kann Donatella nun erstmals unabhängig von dem berühmten Familienlabel ihre eigene kreative Vision verwirklichen.

Wie die ersten Produkte aussehen werden, bleibt vorerst geheim. Fest steht jedoch: Wer von auffälligen Prints, figurbetonten Silhouetten, viel Sex-Appeal und einer ordentlichen Portion Glamour träumt, darf gespannt sein.