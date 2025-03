Donatella Versace tritt zurück: „Größte Ehre meines Lebens"

Donatella Versace, die Schwester des gleichnamigen Versace-Gründers Gianni Versace, gibt die kreative Leitung des italienischen Luxuslabels ab. Das hat Capri Holdings, das US-amerikanische Unternehmen, dem die Marke gehört, am Donnerstag verkündet.

Sie ist DIE Mode-Ikone schlechthin. Seit Donatella Versace 1997 nach dem tragischen Tod ihres Bruders Gianni die kreative Leitung des Hauses übernommen hat, prägte sie das italienische Luxuslabel wie kaum eine andere. Unter ihrer Führung erlebte Versace eine glanzvolle Renaissance: Mutige Designs und eine unverwechselbare Ästhetik brachten die Marke an die Spitze der internationalen Modewelt.

Gianni Versace gründete 1978 das gleichnamige Modehaus Versace in Mailand. Am 15. Juli 1997 wurde der Designer vor seiner Villa in Miami Beach ermordet.

„Größte Ehre meines Lebens"

Nun steht ein bedeutender Wechsel an: Zum 1. April 2025 übernimmt Donatella Versace die neu geschaffene Rolle der Chief Brand Ambassador. In dieser Position wird sie sich verstärkt philanthropischen Projekten widmen und als globale Botschafterin die Werte und das Erbe der Marke repräsentieren. In einer Mitteilung von Capri Holdings, der US-amerikanischen Muttergesellschaft von Versace, äußerte sich Donatella dankbar: „Es war die größte Ehre meines Lebens, das Erbe meines Bruders Gianni fortzuführen. Ich danke unserem Designteam und allen Mitarbeitenden für ihre Leidenschaft und Hingabe.“

Dario Vitale übernimmt kreative Leitung

Die kreative Leitung des Hauses gibt sie an Dario Vitale ab – den früheren Design- und Image-Direktor von Miu Miu, einer Marke der Prada Group. Seine Ernennung heizt die Übernahmegerüchte von Versace durch die Prada Group weiter an. Capri Holdings hat sich dazu bislang noch nicht geäußert, doch Brancheninsider beobachten die Entwicklungen genau.

„Versace ist das, was es heute ist, dank Donatella Versace und ihrer unermüdlichen Leidenschaft, die sie fast drei Jahrzehnte in diese Marke gesteckt hat. Ihre kompromisslose Kreativität und die Werte, für die sie steht, haben Versace zu mehr gemacht als nur zu einem Modehaus – es ist eine kulturelle Ikone“, sagte Emmanuel Gintzburger, CEO von Versace, in der offiziellen Pressemitteilung. „Mit Donatella weiterhin an unserer Seite als Botschafterin freuen wir uns auf das nächste Kapitel.“