Nicht wiederzuerkennen! Was ist mit Donatella Versaces Gesicht passiert?!

Seit Beginn ihrer Karriere ist Donatella Versace die Modeikone schlechthin. Doch über die Jahre hat sich ihr Aussehen stark verändert. Jetzt überrascht die Designerin mit einem völlig neuen Look. Fans spekulieren: Meisterwerk eines Beauty-Docs oder doch ein Photoshop-Wunder?

Seit Jahrzehnten bleibt Donatella Versace ihren platinblonden Haaren treu. In Interviews betont die Designerin immer wieder, dass sie niemals zu ihrer natürlichen, dunkleren Haarfarbe zurückkehren will. Während die markante Frisur längst zu ihrem ikonischen Markenzeichen geworden ist, sorgt ein anderer Aspekt ihres Aussehens immer wieder für Gesprächsstoff: Ihr über die Jahre stark verändertes Gesicht entfacht regelmäßig Spekulationen über mögliche Beauty-Eingriffe.

Die 69-Jährige hat diese Gerüchte zwar nie bestätigt oder dementiert, doch ihr jüngster Auftritt heizt die Diskussionen um mögliche Schönheits-Ops erneut an. Bei der Premiere des Musicals The Devil Wears Prada in London zeigte sich die Stardesignerin wie glattgebügelt. Die "Daily Mail" bezeichnet die Transformation sogar als "atemberaubend".

Donatella Versace bei den Oscars, 2020 © Getty Images ×

Donatella Versaces neuer Look lässt Fans staunen

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Donatella Fotos vom Abend, darunter einen Schnappschuss mit Musiklegende Elton John und Vogue-Chefin Anna Wintour. Doch es ist vor allem das zweite Bild in der Galerie, das die Fans in Aufruhr versetzt: Ihr Gesicht wirkt nahezu makellos glatt und auffallend jugendlich. In der Kommentarspalte überschlagen sich die Reaktionen. „Donatella hat ein neues Gesicht“, schreibt ein User, während ein anderer schwärmt: „Sie sieht fantastisch aus.“

Photoshop oder der Beauty-Doc?

Zwischen den lobenden Worten mischen sich jedoch auch skeptische Stimmen. "Hat sie etwa Lindsay Lohans Arzt entdeckt?", witzelt ein Follower in Anspielung auf das kürzliche Makeover der Schauspielerin.

Donatella Versace bei der Premiere in London © Getty Images ×

Doch nicht nur der Verdacht auf Beauty-Eingriffe steht im Raum. Vergleichsbilder vom roten Teppich der Veranstaltung zeigen, dass auf Donatellas Instagram-Bildern wohl auch eine gute Portion Photoshop im Spiel war. Während ihr Gesicht auf den Social-Media-Posts nahezu faltenfrei erscheint, wirken die unretuschierten Aufnahmen des Events etwas realistischer – glatter als in der Vergangenheit, aber nicht vollkommen makellos.

Ob es am Beauty-Doc, cleverer Bildbearbeitung oder an richtig gutem Make-up liegt, Donatella Versaces Aussehen bleibt auch weiterhin Thema.