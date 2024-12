Prinzessin Sofia von Schweden ziert Vogue-Cover

Prinzessin Sofia sorgt für eine königliche Überraschung zur Weihnachtszeit! Die Schwedin, die am 6. Dezember ihren 40. Geburtstag feiert, beschert Royal-Fans ein kleines Geschenk. Passend zur festlichen Stimmung strahlt sie auf dem Cover der aktuellen Ausgabe der Vogue Scandinavia.

Für das Shooting mit der Vogue Scandinavia kehrte Prinzessin Sofia zurück in ihre Heimat, das charmante Dorf Älvdalen in Dalarna, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Dort posierte die noch 39-Jährige in einem prächtigen blauen Kleid, das mit seinem voluminösen Rock und der taillierten Silhouette echte royale Eleganz versprüht. Besonders raffiniert: das Oberteil, verziert mit grober, weißer Spitze, die dem Look das gewisse Etwas verleiht. Das Make-up? Ganz natürlich gehalten – schließlich sollten Kleid und die malerische Kulisse des Dorfes die Hauptrolle spielen. Einfach ein königlicher Auftritt mit nostalgischem Flair! Fans sind jedenfalls begeistert. In den Kommentaren schreiben Insta-User:innen: „Sie ist absolut umwerfend. Ich liebe ihren Stil und vor allem zu sehen, wie glücklich sie und ihre Familie zusammen zu sein scheinen", bemerkt ein Fan. „So eine hübsche Frau", „Wow, wunderschöne Bilder" und "Atemberaubend schön", geht es in der Comment-Section weiter.

Das Shooting fand schon vor einigen Monaten statt. Denn von ihrer aktuellen Schwangerschaft ist auf den Fotos rein gar nichts zu sehen. Bei jüngsten Terminen zeigte sich die 39-Jährige nämlich schon mit einem beachtlichen Babybauch. Im Cover-Interview verriet sie, dass sie sich zum Zeitpunkt des Shootings tatsächlich schon im ersten Trimester befunden habe.

Im Interview so nahbar wie noch nie

Im Cover-Interview ließ sie tief blicken. Denn so offen und nahbar hat man die schwedische Prinzessin nur selten erlebt. Offenbar soll die Schwangerschaft mit Baby Nummer vier eine echte Überraschung gewesen sein. Die Schwedin und ihr Mann waren mit ihren drei Kindern eigentlich „zufrieden“. Das vierte sei jetzt der „Bonus“ zum Familienglück. Im Februar ist der Geburtstermin.

Ihr runder Geburtstag, der in zwei Tagen am 6. Dezember stattfindet, wird angesichts der Schwangerschaft nur im kleinen Kreis gefeiert. "Ich denke, es wird nur etwas mit meiner engsten Familie und meinen Freunden sein", so die Prinzessin im Vogue-Interview. Die Party müsse warten, fügte sie noch hinzu.