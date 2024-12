Was ist los bei den Royals - neue Fotos zeigen lachende und traurige Momente.

Weiter große Sorge um Königin Camilla! Ihr Gesundheitszustand ist seit ihrer Rückkehr von der Tournee durch Australien und Samoa besorgniserregend und hat dazu geführt, dass sie den Beginn des Staatsbesuchs von Katar verpasst hat.

Camilla leidet unter Reisen

Ihre Majestät soll sehr stark unter Langstreckenreisen leidet. Auf der Heimreise von ihrer Tour im Oktober legte sie einen Zwischenstopp in Indien ein, um sich in einem Spa zu erholen. Ein Insider flüstert, dass es für die Königin an der Zeit sein könnte, ihren Mann nicht mehr auf Weltreisen zu begleiten. Es sei zu herausfordernd für ihr Immunsystem.

Hatte eine Lungenentzündung

Denn Camillas hartnäckige Atemwegserkrankung, die nun eine ausgestandene Lungenentzündung gewesen sein soll, begleitet Camilla seit Wochen. Noch immer soll sie teilweise stark husten müssen. Um sich zu schonen hat sie am 3.12. den Beginn des Staatsbesuchs von Katar verpasst, sie erschien erst am Abend zum großen Bankett. Dazwischen schlich sie sich in den Palast; Aufnahmen aus der Limousine zeigen sie in Gedanken und bedrückt. Was ist los? Ist Camilla ernsthafter erkrankt als gedacht? Die britischen Medien spekulieren bereits darüber.

Kate strahlte

Weil das Leben oft zwei Seite hat, gibt es auch Grund zur Freude. Prinzessin Kate strahlte an Williams Seite, als sie das Herrscherpaar von Katar empfingen. Sie wirkte glücklich, gelöst und gesund.