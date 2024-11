Sorge im Königshaus: So schlecht geht es Königin Camilla wirklich

Ein schweres Jahr für die Windsors! Nach einem intensiven Jahr, in dem Königin Camilla (77) ihrem Mann, König Charles III., in dessen mutmaßlichem Kampf gegen den Krebs eine unverzichtbare Stütze war, muss sie jetzt selbst um ihre Gesundheit kämpfen.

Seit Wochen plagt sich die Königin mit gesundheitlichen Problemen – und sagt immer mehr Termine ab. Was steckt hinter dem Rückzug der Monarchin? Laut einem Insider aus dem Palast hat Camilla sich wohl selbst zu früh wieder in ihre Pflichten gestürzt. „Vor einigen Tagen ging es der Königin besser, doch die jüngsten Termine waren Gift für ihre Gesundheit“, berichtet eine Quelle.

Charles und seine Gattin Camilla © Getty Images ×

Bereits am 5. November sagte Camilla überraschend alle Termine ab. Der Grund: eine hartnäckige Atemwegsinfektion. Das Fehlen der Königin beim Remembrance Day am 10. November, dem wichtigsten Gedenktag des Königshauses, sorgte für Schlagzeilen. Doch der Palast bewies Geschick: Prinzessin Kate rückte in den Mittelpunkt und lenkte die Aufmerksamkeit von Camillas Abwesenheit ab. Auch bei der Weltpremiere von „Gladiator 2“ am 13. November musste Camilla passen. König Charles erschien allein – ein seltenes Bild. Dennoch ließ sich Camilla nicht lange schonen: Nur wenige Tage später war sie wieder im Einsatz für die Krone. Doch das sollte sich rächen.

Ärzte schlagen Alarm

Am Abend des 22. November dann die erneute Hiobsbotschaft: „Die Königin leidet weiter unter postviralen Symptomen“, ließ der Palast verlauten. Ihre Ärzte haben ihr dringend geraten, sich auszuruhen und Termine vorerst abzusagen.

© apa_afp ×

Royal-Experten deuten dies als Zeichen, dass es König Charles inzwischen gesundheitlich besser gehen könnte, da Camilla es sich erlaubt, kürzerzutreten. Doch die Sorgen im Palast bleiben groß: Die Adventszeit steht vor der Tür – und damit die stressigste Phase des königlichen Kalenders. „Hochsaison“ für royale Auftritte und eine Zeit, in der die Monarchin eigentlich unverzichtbar ist.

Dickköpfig, aber nicht unverwundbar

Königin Camilla ist bekannt dafür, sich nicht leicht unterkriegen zu lassen. Doch mit 77 Jahren kann selbst sie nicht mehr alles wegstecken. „Sie gilt im Palast als etwas stur“, verrät ein Insider. Doch nach diesem kräftezehrenden Jahr hofft das Königshaus, dass Camilla den Rat ihrer Ärzte ernst nimmt und sich die nötige Ruhe gönnt.

Stehen fest zusammen: Camilla, Charles, William und Kate. © Getty Images ×

Hoffnung auf eine ruhige Weihnachtszeit

Während sich Camilla zurückzieht, dürfte die Last auf den Schultern von König Charles und seiner Erben steigen. Insbesondere Prinzessin Kate könnte in dieser wichtigen Phase eine zentrale Rolle spielen und mehr Termine übernehmen, um die Königin zu entlasten.

Prinzessin Kate und König Charles III. © Getty ×

Bleibt zu hoffen, dass Camilla diese Pause nutzt, um gestärkt ins neue Jahr zu starten – und dass das britische Königshaus in der turbulenten Vorweihnachtszeit nicht noch weitere Rückschläge hinnehmen muss.