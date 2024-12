Rätselhafte Krankheit: Königin Camilla sagt nächsten Termin ab!

Seit Wochen sorgt der Gesundheitszustand von Königin Camilla (77) für Sorgen – nicht nur im britischen Königshaus.

Die Frau von König Charles III. kämpft immer wieder mit den Auswirkungen einer mysteriösen Krankheit, die ihre Energie raubt und sie zu zahlreichen Absagen zwingt. Doch was steckt hinter ihrer anhaltenden Schwäche?

Nach einer erfolgreichen Reise nach Australien und Samoa Anfang November wirkte Camilla plötzlich angeschlagen. Der Buckingham-Palast erklärte, dass die 77-Jährige an einer Atemwegsinfektion leide. Der erste Schock folgte am 5. November, als die Königin krankgeschrieben wurde und alle Termine absagte. Besonders schmerzhaft für das Königshaus: Camilla fehlte beim Remembrance Day am 10. November – einem der bedeutendsten Termine im royalen Kalender. Für sie sprang Prinzessin Kate ein, die an ihrer Stelle die Kranzniederlegung begleitete.

Doch der Gesundheitszustand der Monarchin blieb instabil. Bereits am 12. November zeigte sie sich wieder öffentlich – beim Empfang anlässlich des renommierten Booker Prize in London. „Mir geht es besser“, versicherte Camilla damals, räumte jedoch ein, weiterhin unter starkem Husten zu leiden.

Kurze Erholung, erneuter Rückzug

Am 20. November schien sich die Lage weiter zu stabilisieren. Die Königin nahm an einer feierlichen Zeremonie der University of London teil, bei der sie die Ehrendoktorwürde erhielt. Zwei Tage später allerdings ein erneuter Rückschlag: Camilla fehlte an der Seite ihres Mannes bei der Royal Variety Performance, einem glamourösen Highlight des royalen Winters. Während König Charles alleine den Abend bestritt, übernahm Prinzessin Kate erneut die Rolle der Vertretung.

Die nächsten Termine werfen Fragen auf: Am 3. Dezember landete der Emir von Katar zu einem offiziellen Staatsbesuch in London. Doch erneut hat Königin Camilla abgesagt. Laut Palastangaben liegt dies an „anhaltenden Nebenwirkungen“ ihrer Krankheit, die ihre Energiereserven stark beeinträchtigen. Für die Begrüßung des Gastes übernehmen daher König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate.

Kurios: Obwohl sie tagsüber fehlt, soll Camilla am Abend am Staatsbankett teilnehmen. Dafür wird Prinzessin Kate nicht anwesend sein. Es wirkt fast, als ob sich die beiden Frauen des Königshauses strategisch abwechseln – oder, wie manche spekulieren, sich bewusst aus dem Weg gehen.

Der Rat der Ärzte: Mehr Schonung für Camilla

Es steht außer Frage, dass Camilla eine Pause benötigt, um sich vollständig zu erholen. Laut Experten ist die Königin möglicherweise nicht nur von den Folgen einer Atemwegsinfektion geschwächt, sondern auch von den Belastungen ihres intensiven Terminkalenders. „Verminderte Energiereserven“ nennt der Palast die aktuelle Herausforderung. Es bleibt abzuwarten, ob sich Camilla die dringend benötigte Zeit zum Auskurieren gönnt – oder ob sie weiterhin versucht, trotz gesundheitlicher Rückschläge ihre royale Pflicht zu erfüllen. Klar ist: Mit ihren 77 Jahren kann die Monarchin nicht mehr so belastbar sein wie in jungen Jahren.

Das britische Königshaus steht mitten in der hektischen Vorweihnachtszeit, die traditionell eine der arbeitsreichsten Phasen für die Royals ist. Die bevorstehenden Feierlichkeiten rund um Weihnachten erfordern zahlreiche repräsentative Auftritte. Eine vollständige Genesung von Königin Camilla ist daher wichtiger denn je.

Die Briten hoffen, dass die Monarchin auf ihren Körper hört und sich die notwendige Ruhe gönnt, um mit voller Kraft in das neue Jahr zu starten. Denn eines ist sicher: Ihre Gesundheit hat oberste Priorität – für das Königshaus und für das Land.