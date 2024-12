× Stil-Ikone: Prinzessin Kate begeistert in der Trendfarbe des Jahres

Nach ihrer Genesung geht Prinzessin Kate wieder ihren royalen Pflichten nach. Gemeinsam mit Prinz William und König Charles III. begrüßte sie am Dienstag den Emir von Katar zu einem offiziellen Staatsbesuch und legte dabei einen modischen Auftritt hin.

Nach ihrer Krebsdiagnose im März hatte sich Prinzessin Kate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Nun zeigt sie sich wieder häufiger bei offiziellen Terminen und beeindruckt nicht nur durch ihre positive Ausstrahlung, sondern auch durch ihre stilsicheren Auftritte. Am Dienstagvormittag nahm die Prinzessin royale Staatsgäste aus Katar in Empfang und zeigte sich dabei von ihrer besten Seite. Für diesen Anlass wählte Kate ein Ensemble in der Trendfarbe des Jahres.

Prinzessin Kate setzt auf die Trendfarbe Burgunderrot

Prinzessin Kate bewies bei dem Termin erneut ihr Modegespür: Sie erschien in einem atemberaubenden burgunderroten Mantelkleid von Alexander McQueen, kombiniert mit einem perfekt abgestimmten Barett der Designerin Sahar Millinery. Mit der Trendfarbe Burgunder, die diesen Winter die Modewelt dominiert, traf sie modisch ins Schwarze.

Ein besonderes Highlight ihres Looks war zudem ihre Schmuckauswahl. Sie trug eine Diamant- und Perlenkette, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter, Queen Elizabeth II., gehörte. Abgerundet wurde der elegante Auftritt durch stilvolle Lederstiefel und eine passende Clutch.

Auch Prinz William überzeugte mit einem eleganten Look. In einem schwarzen Mantel, kombiniert mit einem weißen Hemd und einer roten Krawatte, setzte er auf einen klassischen und dennoch edlen Look, der harmonisch zum Auftritt seiner Frau passte. Gemeinsam strahlten die beiden als royales Duo.

Kate bewies modisches Gespür beim Staatsbesuch aus Katar

In diesen stilvollen Outfits empfingen Prinz William und Prinzessin Kate den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und seine Ehefrau, Scheicha Jawaher, zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Der Besuch unterstreicht das Bestreben Großbritanniens, die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu dem wohlhabenden Golfstaat weiter zu vertiefen.

Nach einer feierlichen Begrüßung begleiteten die Royals ihre hochrangigen Gäste zur beeindruckenden Parade der Horse Guards, wo diese mit einer herzlichen Zeremonie willkommen geheißen wurden. Im Anschluss an das Spektakel führte eine prunkvolle Kutschenprozession die royale Gesellschaft zum Buckingham-Palast.