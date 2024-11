Kate mit Strahle-Comeback ganz in Schwarz

Am Samstag nahmen König Charles III., Prinz William und Prinzessin Kate an einer Gedenkveranstaltung in London teil, jedoch ohne Königin Camilla, die krankheitsbedingt absagen musste.

Gemeinsam mit William erschien sie am Abend zum „Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall. In einem eleganten schwarzen Kleid und mit einer roten Mohnblume als Zeichen des Gedenkens strahlte Kate an der Seite des Thronfolgers. © getty × © getty × © getty × Prinz William hatte zuvor die Zeit während Kates Behandlung als die „schwerste" seines Lebens beschrieben und lobte sowohl seine Frau als auch seinen Vater für ihre Stärke. Seit Februar ist bekannt, dass auch Charles an Krebs erkrankt ist. © getty × © getty × © getty × © getty × Die Veranstaltung in der Royal Albert Hall war eine feierliche Ehrung für britische Soldatinnen und Soldaten. Königin Camilla musste alle Termine für das Wochenende absagen, da sie laut Buckingham Palace wegen einer Atemwegsinfektion Ruhe braucht.