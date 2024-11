× Style-Duell in Monaco: Caroline von Hannover stiehlt Charlène die Show

Am Nationalfeiertag Monacos zeigte sich Charlène besonders stilvoll. Doch es war Caroline von Hannover, die alle Blicke auf sich zog.

Mittwochabend war ein Highlight im monegassischen Kalender, denn am 19. November wird der Nationalfeiertag – die „Fête du Prince“ – gebührend gefeiert. Fürst Albert und seine Familie luden zu einem vielfältigen Programm ein, das von einem feierlichen Gottesdienst über eine beeindruckende Militärparade bis hin zu exklusiven Konzerten und einer glamourösen Gala reichte.

Tagsüber stand vor allem der jüngste Teil der Fürstenfamilie im Mittelpunkt: Die Zwillinge Jacques und Gabriella bezauberten im Partnerlook. In perfekt abgestimmten Outfits verfolgten sie aufmerksam die Militärparade und wurden in ihren eleganten Mäntelchen zum Blickfang.

Royales Style-Duell: Charlène und Caroline erscheinen im Partnerlook

Am Abend rückten dann die Damen des Fürstenhauses ins Rampenlicht – allen voran Fürstin Charlène, die gemeinsam mit Fürst Albert zur „Soirée de Gala Fête Nationale“ erschien. Das Paar überzeugte in einem harmonischen Partnerlook: Der Fürst in seiner dunklen Uniform, Charlène in einem bodenlangen Kleid in derselben edlen Farbwelt. Der fließende, asymmetrische Schnitt des Kleides betonte ihre Figur, während ihre leicht gewellten Haare und ein kräftiger Lippenstift, abgestimmt auf die rote Schärpe, den eleganten Look perfekt abrundeten.

Doch eine Dame zog an diesem Abend alle Blicke auf sich: Caroline von Hannover. In einem glitzernden nachtblauen Kleid von Jenny Packham – eine Designerin, die auch Prinzessin Kate liebt – und einer prächtigen Saphirkette bewies sie einmal mehr ihr modisches Gespür. Ihre hochgesteckte Frisur rundete den eleganten Look perfekt ab. Mit diesem Fashion-Moment stahl Caroline Charlène buchstäblich die Show und bewies, dass sie Charlène in Sachen Stil keineswegs nachsteht.

Ein Auftritt, der auf jeden Fall für Gesprächsstoff sorgte!