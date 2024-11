× Halle Berry trägt ihr ikonisches Oscar-Kleid 22 Jahre später

Elie Saab feierte seine Jubiläumsshow mit einer starbesetzten Show in Saudi-Arabien. Für diesen Anlass holte Halle Berry einen altbekannten Look aus dem Schrank und präsentierte ihr ikonisches Oscar-Kleid aus dem Jahr 2002.

Dieser atemberaubende Auftritt fand im Rahmen der Veranstaltung "1001 Seasons of Elie Saab" in Saudi-Arabien statt, die das Werk des Designers in großem Stil ehrte. Auch Halle Berry schritt über den Catwalk. Dafür schlüpfte die Schauspielerin zu Ehren von Designer Ellie Saab erneut in ihr legendäres Oscar-Kleid und das ganze 22 Jahre nachdem sie es zum ersten Mal getragen hatte.

Halle Berry trägt Oscar-Robe 22 Jahre später

Halle Berrys Oscar Look aus dem Jahr 2002 ging in die Modegeschichte ein. Damals trug sie ein burgunderrotes Kleid mit transparenter, blumig bestickter Korsage, einem drapierten Rock aus Seidentaft und einer ausladenden Schleppe. In diesem Outfit nahm Berry ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Monster’s Ball" entgegen.

Interessanterweise mussten die filigranen Stickereien des Kleides damals kurzfristig angepasst werden, um Brust und Bauch etwas mehr zu bedecken – zu einer Zeit, als sogenannte "Naked Dresses" noch nicht zum roten Teppich gehörten.

Jetzt, 22 Jahre später, sorgte Berry erneut für Aufsehen, als sie in genau diesem Kleid auf dem Laufsteg der Modenschau in Riad erschien. Wie ein Video auf ihrem Instagram-Account zeigt, verzauberte sie das Publikum mit ihrem strahlenden Lächeln und scheint dabei kein Jahr gealtert zu sein. Kaum zu glauben, dass zwischen den beiden Auftritten über zwei Jahrzehnte liegen! Die heute 58-Jährige sieht nach wie vor fantastisch aus, lediglich ihre Frisur hat sich verändert: Statt des Kurzhaarschnitts von 2002 trug sie eine elegante Hochsteckfrisur.

Halle Berry würdigt ihre Verbindung zu Elie Saab

Auf Instagram teilte Berry bewegende Worte über ihre enge Beziehung zum Designer: „Es gibt einige Momente im Leben, die einfach passieren und unser Leben für immer verändern. Der Gewinn eines Oscars in meinem Elie Saab-Kleid war einer dieser Momente für mich.“ Sie fügte hinzu: „Ich danke dir, Elie, dass du ein Teil meines Lebens bist. Seit 22 Jahren sind wir untrennbar verbunden! Ich wünsche dir noch viele glorreiche Jahre voller Freude, Kreativität und Glamour!“

Doch Halle Berry war nicht der einzige Promi des Abends. Die Modenschau bot ein Staraufgebot der Extraklasse: Weltstars wie Céline Dion und Jennifer Lopez sorgten mit ihren Auftritten für musikalische Highlights, während Camila Cabello, Nancy Ajram, Monica Bellucci und Amr Diab zu den prominenten Gästen zählten.