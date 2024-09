× „Zucker ist der Feind“: Mit dieser Radikal-Diät hält sich Halle Berry fit

Star-Workouts: So halten sich Victoria Beckham, J.Lo & Co. fit Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow u.v.w. Stars über 50 erheben Muskeln zum ultimativen Schönheitsideal. Denn: Sie sind DER Jungbrunnen. Ein Einblick in die Star-Workouts.