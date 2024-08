Mit diesem Hammer-Workout will Lizzo die Kilos purzeln lassen

Lizzo ist vor allem für ihr starkes „Body Positivity“-Engagement bekannt und sie setzt sich regelmäßig für mehr Selbstliebe ein. Doch nun scheint die Sängerin ihre Pfunde purzeln zu lassen. Dank schweißtreibender Workouts präsentiert sie ihren erschlankten Körper.

Seit Jahren verfolgt Lizzo ein bestimmtes Ziel: Mehr Selbstliebe und -akzeptanz, auch wenn man ein paar Kilos mehr auf den Hüften hat. Nach ihrem Skandal im letzten Jahr, zog sich die Sängerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück und nahm sich eine Auszeit. Jetzt startet die „About Damn Time“-Interpretin jedoch ihre Abnehmreise und verrät auf Instagram ihre Knallhart-Routine.

Auf dieses schweißtreibende Training setzt Lizzo

Auf Social Media steht die Rapperin zu ihren Rundungen und nutzt jede Chance, ihre Kurven in Szene zu setzen. Neueste Aufnahmen zeigen die 36-Jährige aber in Sportoutfits und fokussiert beim Training. Dabei fällt auf: Lizzo legt Wert auf Variation. Sie probiert sich durch jede Menge Kraftübungen und Cardio-Einheiten. Außerdem outete sie sich als großer Pilates-Fan.

Lunges und Rudern

Wie sie in einem Fitness-Video zeigt, kombiniert die Sängerin Lunges mit Rudern, um so ihren gesamten Körper zu kräftigen. Dafür greift sie die Ruderstange mit beiden Händen sowie ausgestreckten Armen und begibt sich in die Lunge-Position.

Face Pulls

Auf Instagram teilte sie auch ein Video, welches einen Vorher-Nachher-Vergleich im Gym zeigt. Dabei zeigte sich Lizzo während sie Face Pulls macht. Für diese Übung begibt sich die Sängerin an einen Kabelzug mit einem engen Griff und hohem Zugpunkt. Für die Postion nimmt sie den Griff mit beiden Händen und kniet sich mit einem Knie auf den Boden. Beim Ausatmen zieht sie den Griff in Richtung ihres Gesichts und führt die Ellbogen nach außen. Beim Einatmen kommt sie in die Ausgangsposition zurück. In der Caption schreibt Lizzo: „Wenn du das liest... denk daran, dass du ALLES schaffen kannst, was du dir in den Kopf setzt! Bleib fokussiert, du schaffst das!“

Kniebeugen

Für die nächste Übung stellt sich Lizzo vor einen Kabelzug mit einer langen Stange, die am unteren Zugpunkt befestigt ist. Sie greift die Stange schulterbreit mit beiden Händen und positioniert sich etwas mehr als hüftbreit vor dem Gerät, sodass die Zugspannung aufrechterhalten wird. Ihre Fußspitzen sind leicht nach außen gedreht. Beim Ausatmen senkt sie ihren Oberkörper, indem sie die Knie beugt und die Hüfte nach hinten schiebt. Mit dem Einatmen richtet sie sich wieder auf.

Schulterpresse

Als nächstes steht die Schulterpresse auf dem Trainingsprogramm. Dafür nimmt Lizzo jeweils eine Kurzhantel in die Hand und stellt sich mit geradem Rücken aufrecht hin. Anschließend führt sie die Oberarme auf Schulterhöhe nach oben, die Unterarme befinden sich im 90-Grad-Winkel dazu. Beim Ausatmen werden die Arme nach oben gedrückt, sodass sie fast durchgestreckt sind. Beim Einatmen kommt man wieder in die Ausgangsposition zurück.

Lizzo will nicht dünn sein

Doch ihr oberstes Ziel ist es nicht, dünn zu sein, wie Lizzo selbst verriet. „Ich habe einen Hochleistungsjob. 90 Minuten pro Abend muss ich eine Choreografie machen, ich muss singen, tanzen, rappen und Querflöte spielen.“, erklärte die Sängerin. „Ich habe es schon immer geliebt, Sport zu treiben. Ich versuche nicht, abzunehmen. Ich will nie dünn sein. Gewichtsverlust kommt automatisch mit dem Territorium, aber ich versuche nicht, dem Dicksein zu entkommen”, fuhr sie fort. Um ihre Mega-Perfomance abliefern zu können, schwitzt Lizzo also regelmäßig im Fitnessstudio und trainiert ihren Körper.