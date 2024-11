Enthüllt: DARUM sieht Nicole Kidman viel jünger aus, als sie ist

Nicole Kidman ist nicht nur für ihre Award-trächtigen Rollen bekannt, sondern auch für ihr makelloses Aussehen. Ein besonderes Geheimnis lässt sie sogar um Jahre jünger aussehen, als die 57-Jährige tatsächlich ist.

Nicole Kidman hat zwei Kinder, einen Ehemann, Hunde, Alpakas, Fische und Hühner zu versorgen. Doch neben ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter ist sie in erster Linie für ihre Arbeit als Schauspielerin äußerst erfolgreich. Doch wie schafft es die Oscar- und Golden Globe-Preisträgerin neben dem straffen Programm auch noch möglichst straff auszusehen? Zwar wird ihr seit längerer Zeit der ein oder andere Beauty-Eingriff nachgesagt, jedoch setzt Kidman auch auf ein Anti-Aging-Wunder, das man nie erraten würde.

Nicole Kidman trägt Perücken, um jünger auszusehen

Nicole Kidman ist für ihre Wandlungsfähigkeit bekannt. Für Filmrollen greift die Hollywood-Schauspielerin häufig zu Perücken, um ihren Charakteren das passende Aussehen zu verleihen. So trug sie in "Bombshell" einen platinblonden Bob, in "Being the Ricardos" eine rote Mähne und in "A Family Affair" eine dunkelblonde Frisur. Doch auch abseits der Leinwand greift Kidman offenbar gerne auf Perücken und Haarverlängerungen zurück, um ihrer natürlichen erdbeerblonden Haarfarbe mehr Volumen zu verleihen und jugendlicher zu wirken – wie kürzlich auch bei der Premiere des Films "Spellbound".

Nicole Kidman ohne Perücke und Extensions © Getty Images ×

Dabei fiel auf, dass die Haarverlängerung leicht heller war als ihr eigenes Haar und einen subtilen Kontrast bildete, als sie ihre Mähne über die Schulter warf. Das Haarteil war am Oberkopf sichtbar und verlieh ihrer Frisur mehr Fülle – ein typischer Hollywood-Trick, den viele Stars nutzen, um Volumenverlust und dünner werdendem Haar entgegenzuwirken. Neben ihrer Frisur zog auch Kidmans Ausstrahlung alle Blicke auf sich: Die 57-Jährige strahlte mit einem makellosen, fast porzellanartigen Teint, den sie mit natürlichem Make-up unterstrich.

Bei der Premiere von "Spellbound" überraschte Nicole Kidman mit einer voluminösen Lockenpracht. © Getty Images ×

"Kein Botox"

Ihre jugendliche Ausstrahlung ist laut Kidman das Ergebnis eines gesunden Lebensstils. 2007 dementierte die Schauspielerin in einem Interview mit der Zeitschrift "Marie Claire", jemals Eingriffe machen zu lassen. "Um ehrlich zu sein bin ich komplett natürlich. Ich benutze Sonnenschutz und rauche nicht. Ich kümmere mich einfach um mich selbst", betonte sie damals. Wenige Jahre später gab sie jedoch in einem Interview mit dem deutschen Magazin "TV Movie" zu, dass sie Botox ausprobiert habe: "Ich habe viele Dinge ausprobiert, aber abgesehen von Sport und guter Ernährung bringen die meisten Sachen wenig,“ erklärte sie. "Ich habe auch Botox ausprobiert, aber mir gefiel nicht, wie mein Gesicht danach aussah. Jetzt benutze ich es nicht mehr und kann meine Stirn wieder bewegen."

Nicole Kidman kennt offenbar so gut wie alle Anti-Aging-Tricks, um sich ein paar Jahre jünger zu schummeln. Doch egal, ob Botox oder Perücke (oder beides): Was auch immer die Aktrice macht, es scheint zu funktionieren!